マッシヴ・アタックついに再始動　トム・ウェイツとのコラボ新曲で「ネオ・ファシズム的政治」を痛烈批判

フジロック'26のヘッドライナーを務めるマッシヴ・アタック（Massive Attack）が、トム・ウェイツ（Tom Waits）とのコラボレーション・シングル「Boots on the Ground」をリリースした。マッシヴ・アタックにとっては2020年のEP『Eutopia』以来、トム・ウェイツにとっては2011年のアルバム『Bad As Me』以来のニュー・シングルとなる。

デジタル版は4月16日にPlay It Again Samよりリリースされ、限定アナログ盤も発売される。このアナログ盤のB面には、トム・ウェイツによる皮肉を込めたスポークン・ワード作品「The Fly」が収録される。また、今作はトム・ウェイツの息子、ケイシー・ウェイツもボーカルで参加している。マッシヴ・アタックは、SpotifyのCEOであるダニエル・エクが、AIや軍事用ドローン技術を開発する企業（Helsing）に多額の投資を行っていることに強く反発しており、今作もSpotifyでは配信されていない。

4月16日には、バンドのデジタル・プラットフォームにて映像作品も初公開される。アメリカ人フォトアーティストのザ・ファイナル・アイと共同制作されたこのモンタージュ映像は、ICE（移民税関捜査局）による摘発や国家の権威主義への反対運動など、現代アメリカの極めて重要な局面を強烈に描き出している。映像内では、ACLU（アメリカ自由人権協会）やアメリカ移民評議会などの統計データや調査結果が引用されており、社会的なメッセージ性の強い内容となっている。

今回のコラボレーションにあたり、マッシヴ・アタックは次のようにコメントを寄せている。

「トムのような偉大さ、独創性、誠実さを兼ね備えたアーティストとコラボレーションできたことは、キャリアにおける大きな名誉だ。しかし、この楽曲が世に出る現在は、混沌とした状況にある。西半球全体で、国家の権威主義と警察の軍事化が、ネオ・ファシズム的な政治と再び結びつきつつある。アメリカ国内の非常事態、そして国内外の状況を鑑みると、この楽曲には、冷酷な衝動と見捨てられた精神の鼓動が宿っている」

対するトム・ウェイツは、以下のように語っている。

「何年も前のある日、マッシヴ・アタックからのコラボレーションの誘いを受けた。ずいぶん昔のことだが、俺たちは彼らに『Boots on the Ground』を送った。リリースが長引いたことなど、俺は一度も気にしていなかった。今日という日も、人類のあらゆる『昨日』と同様に、この曲が決して色あせることはないことを保証している。人間の失態と愚行は、ハエたちにとってはごちそうだ。だからこそ、マッシヴ・アタックの近々リリースされる12インチのBサイド『The Fly』には、この羽のある厄介者への俺の賛辞が収録されている」

また、環境負荷の削減に取り組むマッシヴ・アタックは、今作のアナログ盤において革新的な試みを導入した。グッド・ネイバー社と提携し、従来のPVCに代わり100％再生PETを使用した「EcoSonic」仕様のレコードを製造。エネルギー効率の高い射出成形プロセスを採用し、パッケージも100％再生紙や再生ポリエチレンを使用するなど、レコード製造における大きな転換点を目指している。

マッシヴ・アタックは、6月のプリマヴェーラや7月のフジロックなど、今夏のフェスにヘッドライナーとして出演することが決まっており、その前後にもさらなるリリースが予定されている。

マッシヴ・アタック＆トム・ウェイツ）

『Boots on the Ground』

発売日：2026年4月16日（木） ※世界同時発売

フォーマット：12インチ・アナログ盤（国内流通仕様）

発売元：ビッグ・ナッシング／ウルトラ・ヴァイヴ

SIDE A Boots on the Ground - Massive Attack and Tom Waits

SIDE B The Fly - Tom Waits

マッシヴ・アタック日本公式サイト：https://bignothing.net/massiveattack.html

FUJI ROCK FESTIVAL '26

2026年7月24日（金）〜26日（日）新潟・苗場スキー場

※マッシヴ・アタックは7月26日（日）出演

公式サイト：https://fujirockfestival.com/

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