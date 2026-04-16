日本科学未来館(東京都江東区)は7月1日から、国立極地研究所、ドリームスタジオ、テレビ朝日、朝日新聞社と特別展「大南極展」を開催する。

南極観測70周年記念 特別展「大南極展」

南極は人間活動による大気や環境への影響が少なく、現在の地球の状態をダイレクトに知ることができる場所。日本が70年間にわたって南極で続けてきた観測は、気候変動の解明や未来予測に大きく貢献してきた。本展は、その成果を「見て学ぶ」だけでなく「体験しながら理解できる」展覧会となっている。

本物の南極の氷にさわれる

南極で採取された"本物の氷"に実際に手で触れることができる。何千年・何万年も前に降った雪に触れるという特別な感覚を体験できるとともに、手に伝わる冷たさや透明度、細かな気泡の入り方をじっくり観察できる。

深層アイスコアを間近で観察

南極の氷床の深部から採取されたアイスコアを、間近で観察できる特別展示。アイスコアは、国立極地研究所の低温室で厳重に保管される貴重なサンプルで、一般公開されること自体が非常にまれ。透明な氷の内部には、積雪当時(数万年前)の空気や気温、降水など、地球環境の変化の痕跡などがそのまま閉じこめられており、地球の気候変動を読み解く"タイムカプセル"として扱われている。本展では、実際にアイスコアの掘削に使用されたドリルもあわせて展示。南極観測の意義とダイナミックさを実感できる、科学ファン必見のエリアとなっている。

低温室に保管されているアイスコア ©国立極地研究所

ブリザードを体験

南極のブリザードは、強い風と舞い上がった雪で視界が急激に奪われる、極地特有の気象現象。地表の雪が巻き上がるため、たとえ雪が降っていなくても周囲は真っ白になり、目の前の目印さえ見えなくなる"ホワイトアウト"に近い状態が発生する。風速や視界不良の度合いによってA・B・C級に分類され、強いブリザードは観測隊の行動を止めなければならないほど危険。南極で建物同士を結ぶロープをたどって移動するのは、この視界不良の中で安全を確保するための知恵でもある。本展では、この過酷な自然を安全に体感できるよう、強風と視界不良をそれぞれに分けて再現。観測隊がどんな環境で研究を続けているのか。その一端を自分の体で確かめられる、本展ならではの体験となる。

本物の隕石に触れる

"隕石採集の聖地"と呼ばれる南極で見つかった、本物の南極隕石を展示する。南極では白い氷上に黒い隕石が露出するため発見しやすく、氷河の移動によって長年をかけて1か所に集まる。このため国際隕石学会に登録されている隕石の約60%が南極で採取されているという、驚くべき数字につながっている。日本の観測隊も1969年以降に約17,400個もの隕石を採取してきた。本展ではその中から厳選した30点以上の実物サンプルを公開。手でさわれる・持てる鉄隕石や、月・火星から飛来したと考えられる希少隕石も登場する。さらに、大阪・関西万博で展示され話題を呼んだ「さわれる火星隕石(スライス)」の実物も展示する。

南極で採取された鉄隕石 ©国立極地研究所

南極の生き物を知る

南極の厳しい環境で暮らすペンギンやアザラシの生態を、標本展示や観察ドームを通して立体的に観察できる。あわせて紹介する「ペンギンセンサス」は、営巣地でペンギンの数を毎年記録し、繁殖や個体数の変化を追う長期調査。観測隊が実際に行っている重要なモニタリングで、南極の生態系の"今"を知る手がかりとなっている。このエリアでは、その調査方法の体験を通して、生き物たちの世界をより深く理解できる。

南極の大地が語る謎を読み解く

南極の岩石には、数億年前、南極がアフリカ・南米・オーストラリア・インドとともに"ゴンドワナ超大陸"をつくっていたころの証拠が残っている。採取された岩石や化石のほか、調査に使われた道具を通して大陸移動の歴史と研究に触れながら、南極の大地が語る地球史の謎を楽しく読み解くことができる。調査時に運ぶ岩石の重さの体験や岩石の観察ができる。

南極での地質調査の様子 ©国立極地研究所

南極の海の変化を追う

南極の海の変化を追う最新の調査を紹介する。自立型無人探査機(AUV)「MONACA」の模型や係留系観測器が勢ぞろいし、海底や氷床の秘密に迫る。双眼鏡で波間に浮かぶ係留系を探すミニ体験で、研究者の発見の瞬間も味わえる。

南極での海洋調査の様子 ©国立極地研究所

大気観測とオーロラの仕組みを学ぶ

南極の空を調べるゾンデ気球や観測装置を展示。オゾンホールや気候変動を「空からどう読みとくのか?」を知ることができる。

南極での大気調査の様子 ©国立極地研究所

また、昭和基地で撮影された迫力のオーロラ映像を公開。光のカーテンが生まれるしくみや、宇宙と地球のつながりを楽しく学べる。

観測隊の生活を知る

南極という厳しい環境で暮らす観測隊の生活を紹介する。基地の設備や食事など、さまざまな工夫に満ちた生活の様子を知ることができる。

昭和基地で振る舞われる食事のサンプル ©東京農業大学「食と農」の博物館

ミッションシートで参加型体験

本展入口では「ミッションシート」を配布する。会場内を巡り、南極観測・研究に関するミッションにチャレンジすることで、主体的に楽しめる"参加型"の展示構成になっている。ミッションを達成すると、本展の「特別南極観測隊員」として認定される。

オーロラの光に包まれる

展示エリアの最後には、頭上いっぱいに広がるオーロラの光に包まれながら歩く、特別な"帰り道"が待っている。ゆらめく緑のカーテンが道を照らし、まるで極夜の南極をひとり占めしているような幻想的な空間。映像と光が織りなすドラマチックな演出で、南極観測体験の余韻を美しく締めくくる。

本物の南極の氷をプレゼント

累計来場者数の下3ケタが777番目となった人に、本物の南極の氷をプレゼントする(例:1,777番目、20,777番目など)。配布対象者の決定方法は変更となる場合があり、その際は公式Xで案内される。

南極の氷 ©国立極地研究所(画像はイメージ)

お得な前売券も販売

4月15日から前売券の販売を開始した。前売券の販売期間は4月15日13:00～6月30日23:59まで。

大人(19歳以上)は前売券が1,800円、当日券2,000円。18歳以下(小学生以上)は前売券1,100円、当日券1,300円。未就学児(3歳以上)は前売券700円、当日券900円となる。2歳以下は無料。

開催期間は2026年7月1日～9月27日。休館日は7月7日、7月14日、9月1日、9月8日、9月15日。開館時間は10:00～17:00(入場は閉館の30分前まで)となっている。