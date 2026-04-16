細木数子に近づくミステリアスな不動産会社社長…「魅了しないといけない」「ちょっと弱いところなんか見せちゃったり」と自身の役柄を中島歩が説明　Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』配信記念PARTY

中島歩が、ミステリアスな役柄への向き合い方を語った。カッコつけながら「ちょっと弱いところも見せる」ことで相手を惑わせる存在を意識したという。

中島歩

「魅了できるように誠心誠意頑張りました」

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木数子さん役を演じる戸田恵梨香のほか、伊藤沙莉、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司、三浦透子、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子など、実力派の豪華俳優陣が集結している。

14日開催の「配信記念PARTY」には、戸田恵梨香、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督が登壇。進行を奥浜レイラが担当した。

イベント冒頭で、奥浜が「細木数子に近づくミステリアスな不動産会社社長・須藤豊役、中島歩さんお願いします」と一言挨拶を求めると、中島は「今日は皆様お越しくださり、誠にありがとうございます。須藤豊という、今おっしゃったような役をやりました。まあ……楽しんでください」と、らしさ全開の独特な語り口で笑いを誘った。

また、奥浜から「今回、細木さんを取り巻く男性陣はキャラが濃いんですけど、中島さんが演じられた須藤いかがでしたか?」と聞かれると、中島は「たむけんさん(の役は)お金のために結婚されたと思うんですけど、数子さんが本当に恋愛をする相手が私っていうね」とアピール。これに田村が「ちょっと好きだったと思うんだけど」と反論し、小競り合いが始まると、生田も「喧嘩しないで!」「(本命は堀田役を演じる)俺だから」と参戦。中島は「それを堀田さんに言われるとアレだけど……」とたじろぎ、笑いを誘った。

続けて、中島は「そういうふうに(数子さんを)魅了しないといけないということで、魅了できるように誠心誠意頑張りました。カッコつけて、ちょっと弱いところなんか見せちゃったりして(笑)。あがり(※完成した映像)を観たら、その後に本当に地獄に堕ちちゃったから、びっくりしました。こんな地獄になっちゃうんだ、みたいな。そこに堀田さんが出てくるので、あとはお任せしますといったもんで、僕は去っていきました」と語り、再び会場に集まった人たちを笑わせた。

『地獄に堕ちるわよ』あらすじ

欲望の全てを喰らい尽くした、女の正体とはー?

「地獄に堕ちるわよ!」強烈なキメ台詞で平成のテレビを席巻した占い師・細木数子(戸田恵梨香)。著書は“世界で最も売れた占い本”としてギネス世界記録に認定され、社会現象を巻き起こした。しかし、その毒舌と予言の裏には、銀座の夜を生き抜いた“伝説の悪女”の素顔があった。

2005年、テレビ局にリムジンで乗りつける視聴率女王・細木数子。売れない作家・魚澄美乃里(伊藤沙莉)に舞い込むのは、その“自伝小説”の執筆依頼。細木に取材を進めるうちに見えてくるのは、戦後の焼け跡で飢えていた少女が銀座の女王へとのし上がった軌跡。

騙し、騙され、生き抜くためなら手段を選ばず、愛と金と運命を手玉に取り、巨万の富をつかむ。そしてヤクザと手を組み、占いで天下取りを狙う。さらに、歌姫・島倉千代子の救済で伝説は加速する。ところが、右腕にして弟の久雄(細川岳)が放つ一言が、すべてを覆す。「姉の話は真っ赤な嘘だ」。神話は反転し、暴 かれるのは女帝の“裏の顔”。この女、一体何者だーー。