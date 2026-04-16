眉村ちあき UNOで勝利して憧れのアーティストとのコラボ実現!?「“勝ったほうの言うことを聞く”ってなって」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、シンガーソングライターの眉村ちあきさんがゲストに登場。人生の転機となったバンド・Wienners（ウィーナーズ）との出会いなどについて語ってくれました。

グループアイドルとして活動後、2016年に眉村ちあき名義でソロ活動を開始。2019年にメジャーデビューを果たし、“弾き語りトラックメイカーアイドル”として活躍中。アイドル、シンガーソングライター、トラックメイカー、実業家と多岐にわたって活動しています。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。眉村さんの1つ目のモーメントは「2015年 だってやりたいんだもん」、2つ目のモーメントは「2017年 音楽は自由に楽しく」、3つ目のモーメントは「2018年 Logic Proを始めた」、4つ目のモーメントは「2018年 即興が得意なアイドル」でした。

こっちのけんと：続いて5つ目のモーメントは？

眉村：「蒼天ディライト」！

こっちのけんと：これは曲のタイトルですか？

眉村：はい。バンドのWienners（ウィーナーズ）さんの曲です。実は音楽を始める前からずっと聴いていて、「Wienners最高！」って思ってたんですよ。フェスで会うようになってから、「やべぇ、本物だ！」ってドキドキしながら勇気を出して声をかけて、写真を撮ってもらったんです。それから少しずつ友達みたいになって、ツアーにも呼んでもらえるようになりました。

こっちのけんと：だいぶ仲いいですね！

眉村：仙台から札幌まで一緒に回ったりしました（笑）。

こっちのけんと：ほぼバンドメンバーじゃないですか（笑）。

眉村：ツーマンやったり、ご飯行ったり、同じホテルでUNO（カードゲーム）したりしました（笑）。

こっちのけんと：合宿みたいですね（笑）。

眉村：仲良くなってより大好きになって、札幌のUNOで（Wiennersのボーカル）玉屋2060％さんに「勝ったほうの言うことを聞く」って条件をつけたら、私が勝ったんですよ！

こっちのけんと：何をリクエストしたんですか？

眉村：「一緒に曲を作ろう！」って言いました。

こっちのけんと：アツい！ たぶん、勝っても負けても作ってるやつや（笑）。

眉村：それがきっかけで生まれたのが「偏差値2ダンス feat.玉屋2060％（Wienners）」 です。

こっちのけんと：いい人だなあ。

眉村：いい人！ そのあと、私が武道館でライブをやることになったときも、この曲のときに玉屋2060％さんがスペシャルゲストで出てくれたんですよ。今もご飯に行っていますし、仲良しの大先輩としてお世話になっています。

こっちのけんと：いい関係ですね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT