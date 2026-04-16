“赤ちゃん”が36時間完徹後に衝撃の変貌!?　うっすらヒゲにメガネ姿のネコニスズ舘野が決めポーズを披露すると…

ABEMA『完徹～不眠最強芸人決定戦～』が12日に配信された。

前代未聞の検証バラエティ

『完徹～不眠最強芸人決定戦～』は、「芸人は極限状態でも面白いのか?」をテーマに、総勢24名の芸人たちが“36時間不眠”という過酷な条件のもと、賞金300万円をかけてチーム戦に挑んだ前代未聞の検証バラエティ。番組では、寝起き状態で行う事前収録のニセ企画『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』と、36時間完徹後に臨む本戦『完徹～不眠最強芸人決定戦～』の2ステージを通して、極限状態で生まれる笑いと、芸人たちの“覚醒”と“崩壊”を余すところなく届けた。

検証には鬼越トマホーク、フルーツポンチ・村上健志、三四郎、ラブレターズ、カカロニ・栗谷、リンダカラー∞ ・Den、や団・ロングサイズ伊藤ら、総勢24名の芸人が参加。チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラと、多彩なメンバーが6チームに分かれ、お笑いバトルを繰り広げた。

MCは、ABEMAオリジナル番組初MCとなる麒麟・川島明が担当。見届け人としてとろサーモン・久保田かずのぶ、 ゲストとしてタレント・ゆうちゃみ、私立恵比寿中学・小久保柚乃が出演し、前例のない“不眠お笑いバトル”の行方を見守った。

“赤ちゃん”が衝撃の変貌

番組冒頭、川島が「元気ですか?」と問いかけると、芸人たちからは「元気なワケあるか!」と総ツッコミが飛び交い、極限状態ならではの異様な空気感の中で本戦がスタートした。

中でも強烈なインパクトを残したのが、チームキャラの“赤ちゃん”ことネコニスズ・舘野忠臣。うっすらとヒゲを生やし、コンタクトを外してメガネ姿となった舘野に対し、川島は「あれ? 赤ちゃん……」「赤ちゃん来てますか?」と困惑する。

舘野はいつもの“赤ちゃん”としての決めポーズを披露したものの、その姿にスタジオは大爆笑となり、川島も思わず「寝ないとバケモンが仕上がっちゃうんだ」とコメントした。

番組序盤からカオスな展開に

番組ではニセ企画『覚醒～寝起最強芸人決定戦～』を収録後、眠った瞬間に即脱落となる過酷なルールのもと、時間の経過とともに10名の芸人が脱落。その後、メディカルチェックを経て完徹を達成した14名が、本戦進出を果たした。

極限の睡魔と戦い、思考力や体力の限界に追い込まれていく中、本戦ではまず各チーム1名ずつ、計6名のチャレンジャーがリレー形式でお題に対する“面白いあだ名”を連続で回答する第1競技「あだ名30連発リレー」を決行。あだ名をつけられるお題の人物には、元セクシー男優・しみけんやタレント・加藤紗里も登場し、不眠状態ながらもテンポよく笑いを生み出す芸人がいる一方で、意味不明な回答や支離滅裂なワードが飛び出すなど、完徹による思考の変化が早くも表面化し、番組序盤からカオスな展開に。

さらに第2競技「天井大喜利」では、布団に横たわりながら回答するという、眠気を誘うルールの中、若手芸人たちの本音が飛び出す。

「寝てないということでチャラにするので芸能界がちょっとピリつきそうなことを言ってください」というお題で、オダウエダ・植田紫帆は「『今日好き』ではダンスバトルとかやってんのに、うちらは36時間不眠です。キモい」と絶叫。

友田オレの「36時間芸人が徹夜する体を張った番組に20代の芸人が1人。組織として不健康かと思います」という回答には、見届け人の久保田も「ピリッとするな」と反応。極限状態ならではのリアルな大喜利回答で笑いを誘った。

「なんで俺が火傷してんねん!」

そして、各チーム1名ずつ計6名のチャレンジャーがゲストのモノボケに一言添えてさらに面白くする最終競技「モノボケリカバリー」では、“モノボケ”ゲストとしてレスリングの元世界女王でタレントの浜口京子、スカチャン・ヤジマリー。、どんぐりたけしが登場。クセの強いモノボケで芸人たちにさらなる試練を与えた。

中でも浜口は「気合だぁー!」と絶叫しながら現れると、スタジオを縦横無尽に動き回り、不眠状態の芸人たちを圧倒する。さらに「応援団員がこけしとしゃべるモノボケです!」と自らタイトルを宣言してボケ始めるも、最終的にはモノボケをせず、またも「気合いだぁ!」と雄叫びを上げる事態に。

ルールを無視した予測不能な言動に、川島が「何してんの?」「48時間寝てない?」と止めに入った。すると、突如浜口は「川島さん聞こえてきませんか?」と、川島にモノボケ用小道具のこけしを近づけ、芸人たちは「川島さんがやるの?」「リカバリーいける?」と注目。

小声でゴニョゴニョとこけしの声をささやく浜口に、川島は思わず「なんで俺が火傷してんねん!」「どういうことやねん」と強烈ツッコミを入れました。そんな暴走気味の展開の中で、三四郎・相田周二が「ごめんね、病院に戻すわ」と言いながら、浜口の体を抱えて強制退場させる“神リカバリー”で爆笑をさらう一幕もあった。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『完徹～不眠最強芸人決定戦～』もその中で配信された。

(C)AbemaTV,Inc.