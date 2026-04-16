紀ノ國屋は4月15日、初のアウトレット業態1号店「レイクタウンアウトレット店」を商業施設「レイクタウンアウトレット」(埼玉県越谷市)内にオープンした。

紀ノ国屋Outlet レイクタウンアウトレット店

同店舗では、同社プライベートブランド(PB)を中心に、菓子、加工食品、雑貨、エコバッグなど、日常を豊かにする商品を厳選して展開する。フードロス削減に向けた取り組みを進めながら、品質はそのままに、手に取りやすい価格の商品を中心に提供する(一部商品は通常価格で販売)。営業時間は10:00～20:00までとなる。

限定商品も登場

特別セット「焼菓子セット(ポーチブラック)」(1,188円)、「焼菓子セット(コットンイエロー)」(959円)を販売する。ギフトや手土産としても選びやすい、アウトレット店ならではの限定商品となる。人気の焼菓子、リュネットとバウムクーヘンを手のひらサイズのミニバッグ、ポーチにセットした。

菓子や加工食品、エコバックも展開

デザート(焼菓子)ギフトでは、フィナンシェやマドレーヌ、クッキーなど、紀ノ国屋で長く愛されてきた焼菓子を中心に取り揃えている。スナックやチョコレート、豆菓子、ゼリーといった幅広い世代に親しまれているお菓子や、パスタソース、カレー、スープ、調味料など、素材の持ち味をいかした加工食品も展開する。

主な取り扱いカテゴリー

また、ブランドを象徴するエコバッグは、定番のデザインをフルラインナップで展開し、用途や好みに合わせて選べる。使い勝手の良さで人気のスライドジッパーバッグや、店舗ごとにデザインが異なる地域限定マグカップなど、紀ノ国屋ならではのアイテムも取り揃える。