楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
  • 開催球場：北九州市民球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天3勝-ソフトバンク2勝（4/15 楽天3-2ソフトバンク (楽天)、4/14 楽天3-2ソフトバンク (楽天)、4/2 ソフトバンク4-5楽天 (楽天)、4/1 ソフトバンク6-1楽天 (ソフトバンク)、3/31 ソフトバンク4-2楽天 (ソフトバンク)）

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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4