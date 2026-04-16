ＤｅＮＡ vs ヤクルトの試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs ヤクルト
- 開催球場：明治神宮野球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ4勝-ヤクルト1勝（3/29 ＤｅＮＡ5-3ヤクルト (ＤｅＮＡ)、3/28 ＤｅＮＡ5-2ヤクルト (ＤｅＮＡ)、3/27 ＤｅＮＡ3-2ヤクルト (ＤｅＮＡ)、10/1 ＤｅＮＡ6-9ヤクルト (ヤクルト)、9/30 ＤｅＮＡ5-4ヤクルト (ＤｅＮＡ)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4