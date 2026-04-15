原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ・taskeyは、同社の少年マンガレーベル「少年ブレイブ」の特設サイトおよびコンセプトムービーを公開した。

「少年ブレイブ」は、2025年9月に立ち上げられたtaskeyのオリジナル少年マンガレーベル。勇気、勇敢さを意味する「ブレイブ(brave)」を冠し、バトル・アクション・ヤンキージャンルなど、エネルギッシュで爽快感あふれる少年向けマンガを展開している。

めちゃコミック デイリーランキング 少年、バトル、青春の3部門で1位を獲得した『アウトデイズ』、累計販売部数65万部を突破し、コミックシーモア デイリーランキング 総合男性、少年マンガ、ファンタジー、バトル・アクションの4部門にて第1位を獲得した『生まれ変わった剣聖は魔術至上主義の学園で無双する』など、読者から支持を集める作品も次々と生まれている。

作品ラインナップの拡大も進む中、「少年ブレイブ」の世界観や作品の魅力をより多くの人に届けることを目的に、特設サイトおよびコンセプトムービーが公開された。

今回公開された特設サイトでは、「少年ブレイブ」のエネルギッシュで爽快感ある世界観を表現したデザインのもと、各作品の魅力や実績、最新情報などを掲載。作品ごとの見どころを紹介するとともに、「少年ブレイブ」というレーベル全体の広がりや展開を把握できる構成となっている。

また、合わせてサイト内で公開されているコンセプトムービーでは、レーベル代表作の『アウトデイズ』、『生まれ変わった剣聖、剣士が冷遇される魔術至上主義の学園で無双する』2作品を通じて、「少年ブレイブ」が読者に届けたい世界観や感情を映像として表現しているという。

「少年ブレイブ」コンセプトムービー