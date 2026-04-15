エンタメ業界のプロを育成するアミューズメントメディア総合学院は、卒業生である盛元かなが漫画(作画)を担当した電子コミック『替え玉聖女は王子殿下の呪いを愛で癒す』が、2026年4月15日より「まんが王国」にて先行配信された。

■『替え玉聖女は王子殿下の呪いを愛で癒す』

原作：西雲ササメ

作画：盛元かな

配信開始日：2026年4月15日(水)

「まんが王国」にて独占先行配信

＜あらすじ＞

「彼女に触れると、痛みが消える」──。

不吉な力を持つとされ、領地の村から出ることを禁じられてきた子爵令嬢のエマ。

しかしある日、第一王子レオンスの婚約者であり聖女の生まれ変わりとされる公爵令嬢ミシェルの替え玉に指名され、彼女の運命は動き出す！

呪いに苦しむレオンス王子だが、エマが触れるとなぜか痛みが消え……？

呪われた王子と替え玉の聖女が織りなす、王国の未来を懸けた異世界ロマンスファンタジー開幕！

◎盛元かなのコメント

この度、こちらの作品の作画を担当させていただきました。ロマンスあり、隠された謎ありのファンタジーで、いただいたシナリオをネームに起こす際に構図や演出のアイデアが次々と湧いてくるぐらい、面白い作品です！その面白さをまるごと引き出せるよう描いていきたいと思います。多くの方に読んでいただけると嬉しいです！