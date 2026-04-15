パイ インターナショナルは2026年4月15日(水)より、漫画レーベル「パイコミックス」にて『猫の手—Cat Maids—』の連載を開始。美麗なフルカラーコミックでおくる、愛らしいねこ耳メイドたちのほのぼの日常物語。アニメーター・イラストレーター・漫画家として幅広く活躍する、海島千本による新連載がスタートします。

＜あらすじ＞

猫の王国と人間の村・フロラヴィルに古くから伝わる「猫の手」制度。猫王国の猫が人間と一緒に暮らして、時に手助けをする「猫の手」は、人間と猫の友情の象徴とされている。

今では数年に一度、フロラヴィル村に派遣されるようになった「猫の手」。今度の「猫の手」は、お昼寝が大好きな黒猫のクロシェ。クロシェの新しい生活が始まる──！



『猫の手—Cat Maids—』はパイコミックス連載サイトにて、2026年4月15日より毎月第3水曜日18:00更新予定で連載。

＜みどころ＞

海島千本による人気イラストシリーズの「ねこ耳メイド」をコミック化！慣れない家事にも一生懸命！時に先輩猫に教わりながら、今日も「猫の手」として働く主人公の黒猫・クロシェとその仲間たち。

クロシェを取り巻く人間関係(猫関係？)の変化や、メイドなのにベースは「猫」なのでダラダラしがち……という、ゆるかわいいギャップも見どころ。

海島千本の美麗イラストで紡がれるフルカラーコミックを楽しんでみたい。

『猫の手—Cat Maids—』第1話冒頭4pためし読み

気になる続きは……パイコミックス連載サイトにて。