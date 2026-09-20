絵を描くことが大好きだった山田実真、25歳、雑貨店勤務、趣味は推し活。 そんな彼女の推しメンは人気アイドルグループ”SIX”のメンバー・天春あかり。 ある晩、あまりにキレイな川面に魅せられて、放置していたSNSに久しぶりの投稿したところ、とある人物からの「いいね」が…。その人物とは天春あかり、その人であった──!?

集英社「ヤンジャン＋」連載『SIX-推しと私のディスタンス』(著・坂本拓)第1巻より一部をご紹介します。

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次回、続きます。『SIX-推しと私のディスタンス』は、「ヤンジャン＋」で好評連載中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

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（C）坂本拓／集英社