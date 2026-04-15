エフエム大阪は4月9日、自転車のマナー向上と飲酒運転撲滅を目指す新プロジェクト「SDD BICYCLE」のキックオフイベントを開催した。

同社は2007年、飲酒運転による重大事故の根絶を目指し、「SDD(STOP! DRUNK DRIVING PROJECT)」を発足。当日は同プロジェクトの取り組みを踏まえ、新プロジェクトの発表が行われた。

冒頭、エフエム大阪 代表取締役社長の西山勝氏が登壇。プロジェクト発足の原点が、2006年に福岡で起きた海の中道大橋飲酒運転事故であったことを振り返った。さらに、2026年3月の新名神6人死亡事故の原因がスマートフォンの「ながら運転」であったことにも触れ、「今もなくすべき悲劇は続いている」と語った。

エフエム大阪 代表取締役社長の西山勝氏

ドネーション贈呈式では、STARDUST REVUEの根本要氏がプレゼンターとして登壇し、公益財団法人交通遺児等育成基金および同基金内のSDD基金に進呈した。根本氏は「お酒を飲むことも運転することも悪いことではないが、2つが重なると重大な犯罪になる。そのことを何度でも伝え続け、飲酒運転のない世界をつくっていきたい」と強調した。

STARDUST REVUEの根本要氏

後半では、自転車の安全利用啓発と飲酒運転撲滅を目指す新プロジェクト「SDD BICYCLE」の始動が発表された。

「SDD BICYCLE」パートナー企業の一社であるアミューズ 代表取締役社長の岩谷和馬氏は、今回の取り組みにあたり「店舗にも自転車でお越しになるお客様が多く、大阪における重要な地域課題であるという点にも強く共感した。すでに店舗ポスターや地域イベントなどを通じて、自転車は重大事故につながり、命を落とすおそれもある乗り物であることを伝えている。今後もますます力を入れていきたい」とコメントを寄せた。

TRFのDJ KOO氏は「自転車はより身近で、たくさんの人が利用する乗り物。特に夜間は、飲酒運転や事故の危険が増す。安心して『いってらっしゃい』『おかえり』が言えるような世の中にするために、この取り組みを進めていきたい」と語った。

TRFのDJ KOO氏

なお、同日の模様はFM大阪『RADIO SDD BICYCLE』にて、4月28日20:00～20:30まで放送予定。