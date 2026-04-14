MS&ADインターリスク総研は4月6日、「電動キックボード利用者の交通ルール遵守実態」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は1月20日～26日に、電動キックボードのシェアリングサービス利用経験者500人を対象にインターネットで実施した。

他のユーザーと比べて、電動キックボードを安全に運転できていると思うか尋ねたところ、自己評価は高い傾向が見られた。「そう思う」と「ややそう思う」の回答の合計は84.8%となっている。

電動キックボードを運転した時に、守れていなかったかもしれないと思う交通ルールについて聞くと、「車道の左側通行」(23.8%)が最も多く、「二段階右折」(18.0%)、「飲酒運転の禁止」(17.4%)が続いた。「違反はしていない」は34.4%だった。

「週に2～3回以上」電動キックボードを運転する回答者の36.2%、および電動キックボードに係る交通ルールを「詳しく知っている」回答者の26.2%は、「飲酒運転の禁止」を守れていなかったかもしれないと回答した。

電動キックボードの運転中に危険を感じたことはあるか尋ねたところ、58.8%が「ある」と回答した。

電動キックボードの運転中に危険を感じたことはありますか

具体的に危険を感じた事として最も回答が多かったのが「自動車と接触しそうになった」(47.3%)で、「自転車と接触しそうになった」(37.4%)が続いた。