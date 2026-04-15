西武 vs オリックスの試合開始前情報
- 対戦カード：西武 vs オリックス
- 開催球場：京セラドーム大阪
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武2勝-オリックス3勝（4/14 西武1-5オリックス (オリックス)、4/2 オリックス7-3西武 (オリックス)、4/1 オリックス4-0西武 (オリックス)、3/31 オリックス3-5西武 (西武)、10/2 西武6-5オリックス (西武)）
- 西武スタメン：1(中)桑原 将志、2(遊)源田 壮亮、3(指)林 安可、4(三)渡部 聖弥、5(捕)小島 大河、6(左)仲三 優太、7(右)Ａ・カナリオ、8(一)平沢 大河、9(二)佐藤 太陽、10(投)髙橋 光成
- オリックススタメン：1(三)宗 佑磨、2(中)渡部 遼人、3(左)西川 龍馬、4(一)Ｂ・シーモア、5(二)太田 椋、6(指)西野 真弘、7(捕)森 友哉、8(右)来田 涼斗、9(遊)野口 智哉、10(投)Ａ・エスピノーザ
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5