西武 vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs オリックス
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武2勝-オリックス3勝（4/14 西武1-5オリックス (オリックス)、4/2 オリックス7-3西武 (オリックス)、4/1 オリックス4-0西武 (オリックス)、3/31 オリックス3-5西武 (西武)、10/2 西武6-5オリックス (西武)）
  • 西武スタメン：1(中)桑原　将志、2(遊)源田　壮亮、3(指)林　安可、4(三)渡部　聖弥、5(捕)小島　大河、6(左)仲三　優太、7(右)Ａ・カナリオ、8(一)平沢　大河、9(二)佐藤　太陽、10(投)髙橋　光成
  • オリックススタメン：1(三)宗　佑磨、2(中)渡部　遼人、3(左)西川　龍馬、4(一)Ｂ・シーモア、5(二)太田　椋、6(指)西野　真弘、7(捕)森　友哉、8(右)来田　涼斗、9(遊)野口　智哉、10(投)Ａ・エスピノーザ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5