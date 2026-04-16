ロッテ、1点リードで後半戦へ

日本ハムは3回に矢澤の1発などで2点先制したが、その裏にロッテが怒涛の3点。4回に日本ハムが追いつき、6回にはロッテが寺地、ポランコの活躍で勝ち越しに成功。6回終了時点でロッテが4-3と1点リードしている。

【スタメン】

ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(三)寺地 隆成 4(指)山本 大斗 5(一)Ｎ・ソト 6(二)藤岡 裕大 7(中)髙部 瑛斗 8(捕)佐藤 都志也 9(遊)小川 龍成 10(投)木村 優人

日本ハム: 1(一)清宮 幸太郎 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(二)野村 佑希 7(左)西川 遥輝 8(中)矢澤 宏太 9(捕)田宮 裕涼 10(投)細野 晴希

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