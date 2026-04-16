ロッテ、1点リードで後半戦へ

日本ハムは3回に矢澤の1発などで2点先制したが、その裏にロッテが怒涛の3点。4回に日本ハムが追いつき、6回にはロッテが寺地、ポランコの活躍で勝ち越しに成功。6回終了時点でロッテが4-3と1点リードしている。

【スタメン】

ロッテ: 1(右)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(三)寺地　隆成 4(指)山本　大斗 5(一)Ｎ・ソト 6(二)藤岡　裕大 7(中)髙部　瑛斗 8(捕)佐藤　都志也 9(遊)小川　龍成 10(投)木村　優人

日本ハム: 1(一)清宮　幸太郎 2(遊)水野　達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(二)野村　佑希 7(左)西川　遥輝 8(中)矢澤　宏太 9(捕)田宮　裕涼 10(投)細野　晴希

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4