巨人 vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs 阪神
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-阪神2勝（4/14 巨人4-3阪神 (巨人)、3/29 阪神12-6巨人 (阪神)、3/28 阪神2-0巨人 (阪神)、3/27 阪神1-3巨人 (巨人)、9/13 阪神10-11巨人 (巨人)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4