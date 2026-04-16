日本ハム vs ロッテの試合開始前情報
- 対戦カード：日本ハム vs ロッテ
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-ロッテ2勝（4/15 日本ハム7-9ロッテ (ロッテ)、4/14 日本ハム5-1ロッテ (日本ハム)、4/2 ロッテ1-7日本ハム (日本ハム)、4/1 ロッテ4-2日本ハム (ロッテ)、3/31 ロッテ0-9日本ハム (日本ハム)）
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4