LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」が2026年4月9日(木)でサービス開始13周年を迎えたことを記念し、同日より「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」を開催する。

「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」は、さまざまなジャンルのテーマに沿って、ユーザーが“推しマンガ”を投票する参加型企画。全13テーマのなかには、俳優やタレントとして多彩な分野で活躍される風間俊介が「語りたいマンガがたくさんある」と選んだ「心に刺さった名言マンガ」や、東京ドーム公演を控えますます話題を集める超特急のアロハ＆リョウガが考案した「展開が超特急なマンガ」など注目のテーマも。多くの人から推された上位作品は、後日「LINEマンガ」にて発表される。

投票は、1テーマにつき1日1回可能。参加賞として、1回の投票ごとに1マンガコインがプレゼントされるので、期間中毎日全テーマに投票すると、182マンガコインを受け取ることができる。さらに、特賞として、抽選で130名に13,000マンガコインが当たる。

また、「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、投票内容をXにシェアすることで、抽選で13名に「えらべるPay」1万円分が当たるWチャンス賞に参加することができる。

そのほかにも、「春のイチオシ特集」と題した無料話増量キャンペーンや、お得なアイテムが必ず当たる13周年を記念したガチャの実施、「LINEマンガ」LINE公式アカウントの友だち限定で4月中毎日ガチャチケットを配布するプレゼント企画など、もっとマンガが楽しく、お得になるイベントが用意されている。

「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」について

13個のテーマに沿って、ユーザーに“推しマンガ”を投票してもらう参加型企画。1テーマにつき1日1回投票ができる。詳細は、「LINEマンガ」アプリもしくは特設ページにて。

投票期間：2026年4月9日(木)12:00 〜 2026年4月22日(水)23：59

結果発表：2026年5月1日(金)予定

＜投票テーマ＞

・13歳の自分におススメしたいマンガ

・心に刺さった名言マンガ

・展開が超特急なマンガ

・最高にメロいキャラがいるマンガ

・ひたすら泣ける涙腺崩壊マンガ

・尊すぎるカップルマンガ

・伏線回収がすごいマンガ

・とにかく笑いたい時に読むマンガ

・愛すべきヴィランがいるマンガ

・1話目で心掴まれたマンガ

・至福の大人買い推奨マンガ

・最高にスカッとするマンガ

・5巻以内で楽しめるマンガ

※各テーマごとに1日1回投票ができる。毎日0:00にリセットされ、再投票が可能になる。

※投票時に、任意で紹介コメントを記載可能。記載されたコメントは、結果発表の際に、作品とともに紹介される場合がある。投稿者のアカウントが特定されることはない。

※同作品を複数回投票可能。

■「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」に投票して賞品もGET！

投票に参加するだけで全員もらえる参加賞のほか、13,000マンガコインが当たる特賞や、「えらべるPay」1万円分が当たるWチャンス賞も。詳細は、「LINEマンガ」アプリもしくは特設ページにて。

＜参加賞＞

1回の投票ごとに1マンガコインをプレゼント。14日間、毎日13テーマに対し1回ずつ投票できるため、期間中最大182マンガコインを受け取ることができる。

＜特賞＞

投票に参加した人のなかから抽選で、130名に13,000マンガコインが当たる。

※当選者への付与は5月中を予定。

＜Wチャンス賞＞

「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、投票内容をXにシェアすると、抽選で13名に「えらべるPay」1万円分が当たる。

※「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内で好きな商品と交換することができる。「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能。