LINEヤフーは4月13日、歩数や移動でLINEポイントが貯まるポイ活アプリ「LINE WALK」において、電子コミックサービス「LINEマンガ」と連携した新機能を4月6日より実装したと発表した。

LINE WALKとLINEマンガの連携機能イメージ

LINE WALKは、通勤・通学・ジョギングなどの移動距離や歩数に応じてコインが貯まり、LINEポイントに交換できるスマホ向けアプリ。2024年10月8日のサービス開始以来、2026年4月に累計500万ダウンロードを突破している。

今回実装されたLINEマンガ連携機能では、LINEマンガで作品を読むと、LINE WALK内のゲージが1作品につき1回分貯まる。ゲージが貯まったら「コインGET」ボタンを押すことでコインを獲得でき、広告視聴を選択すると通常より多くのコインを受け取れる。コインを獲得するとゲージが1つ減り、キャラクターの「ブラウン」が本を読み終える演出が表示される。

ゲージの仕組みとコイン獲得画面

同じ作品でゲージが貯まるのは1日1回のみで、同じ作品の別話を読んでも当日は加算されない。ゲージ獲得の回数制限は毎日0時にリセットされる。また、1日に貯められるゲージ数と一度に保有できるゲージ数にはそれぞれ上限があり、詳細はアプリ内のお知らせで確認できる。

マンガは、アプリ内の「マンガを読む」ボタンからLINEマンガアプリを起動して読む形式。LINEマンガアプリが未インストールの場合は各ストアのダウンロードページへ誘導される。

また、4月27日までの期間限定で、LINEマンガ連携機能経由で獲得できるコインが通常の2倍になるキャンペーンを開催している。