オリックス、3回に4点先制しリード

3回裏にオリックス打線が爆発し、西川の2打点などで一挙4点を奪った。西武は序盤無得点に終わり、4点差を追う展開。オリックスは序盤を有利に進め、中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)杉澤 3(指)西川 4(二)太田 5(一)シーモア 6(左)中川 7(右)廣岡 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)曽谷

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(中)岸 4(三)渡部 5(右)カナリオ 6(捕)古賀悠 7(指)林安可 8(一)長谷川 9(二)仲田 10(投)隅田

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