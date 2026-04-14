オリックス、3回に4点先制しリード

3回裏にオリックス打線が爆発し、西川の2打点などで一挙4点を奪った。西武は序盤無得点に終わり、4点差を追う展開。オリックスは序盤を有利に進め、中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)杉澤 3(指)西川 4(二)太田 5(一)シーモア 6(左)中川 7(右)廣岡 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)曽谷

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(中)岸 4(三)渡部 5(右)カナリオ 6(捕)古賀悠 7(指)林安可 8(一)長谷川 9(二)仲田 10(投)隅田

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5