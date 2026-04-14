オリックス、3回に4点先制しリード
3回裏にオリックス打線が爆発し、西川の2打点などで一挙4点を奪った。西武は序盤無得点に終わり、4点差を追う展開。オリックスは序盤を有利に進め、中盤へ向かう。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 2(中)杉澤 3(指)西川 4(二)太田 5(一)シーモア 6(左)中川 7(右)廣岡 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)曽谷
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(中)岸 4(三)渡部 5(右)カナリオ 6(捕)古賀悠 7(指)林安可 8(一)長谷川 9(二)仲田 10(投)隅田
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5