ファミリーマートは4月17日、「コンビニエンスウェア」から、デンマーク出身のフラワーアーティスト ニコライ・バーグマン氏が手掛ける「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン」とコラボした「今治タオルハンカチ」(880円)を全国のファミリーマートおよびファミマオンラインで発売する。

フラワーボックスのデザインをタオルハンカチで再現

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。

本コラボレーションでは、ニコライ・バーグマン氏に「日頃の感謝」や「大切な人への想い」をイメージしたフラワーボックスを作成してもらい、それらをベースにデザインしたタオルハンカチを展開する。第1弾として、春のギフトシーズンや母の日の贈り物としてもぴったりなタオルハンカチが登場。花びらの重なりや色彩のグラデーションといったニコライ バーグマンのフラワーデザインの特長を、今治タオルの織りで表現した。

ラインアップは、フラワーボックスの印象をそのまま落とし込んだ花柄と、花の色彩をもとにグラデーションを表現した2種類。どちらもバンブーレーヨン素材を使用し、柔らかな肌触りと発色のよさが特長。自分へのご褒美や大切な人への贈り物、母の日のプレゼントなど、何気ない毎日を彩る一枚としても楽しめる。5月にはコラボレーション第2弾も予定されている。

ファミマオンラインでの予約期間は4月17日10:00～4月26日23:59。受取期間は5月8日10:00～5月21日までとなる。

クーポン付きカードを封入、抽選でフラワーボックスが当たる

商品に込めた想いとともに、ニコライ バーグマン オンラインショップにて利用できる200円オフクーポンコードを記載したカードを封入している。利用には同オンラインショップの会員登録が必要となる。利用期間は4月17日10:00～7月31日17:00までを予定している。

さらに、本クーポンを利用し、同オンラインショップにて商品を購入した人の中から抽選で50名に、タオルハンカチのデザインモチーフとなった「Nicolai Bergmann×Convenience Wear」限定デザインのフラワーボックスをプレゼントする。