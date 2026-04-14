BTSがRolling Stone全16カ国版の表紙を飾る　完全翻訳の日本版は6月25日発売

BTSが、米Rolling Stone誌による全世界16カ国同時展開のグローバル特集で表紙を飾ることが決定した。日本版のRolling Stone Japan vol.35は、そのカバーストーリーとメンバー個別インタビューを完全翻訳で収録し、6月25日（木）に発売。日本公演レポートやアルバムレビューも加えたBTS特集号となる。

【画像】写真で見る「BTSの名曲100選」

今回取材を担当したのは、2021年に米Rolling StoneのBTSカバーストーリーを執筆したシニアライターのBrian Hiatt。彼は、今年2月にソウルでBTSを取材し、約6年ぶりとなる全曲新録アルバム『ARIRANG』に至るまでの歩みについて話を聞き、グループ全体へのインタビューに加え、7人それぞれへの個別インタビューを実施。

インタビューでは、兵役を終えてグループとして再び集結するまでの困難や、新たな音楽を共に生み出していくうえでの繊細なプロセスについて、メンバーが率直に語っており、さらにグループとして新たなサウンドに挑戦する姿勢にも深く迫っている。RMがさらなる挑戦をグループに促したこと、J-HOPEがソロ活動を経てあらためてグループの力を実感したことなど、それぞれの貢献や葛藤が明かされている。本特集は、唯一無二の歩みを続けるBTSの”今”を映し出す、決定版とも言える内容となっており、6月25日に発売される日本版では、US版のグループインタビュー、個別インタビューのすべてを完全翻訳して一冊に収録。

また、7人完全体として約7年ぶりとなる東京ドームでの来日公演のレポートに加え、アルバムの完全レビュー記事なども収録したBTSスペシャル号となる。本日からAmazonや書店で予約受付を開始し、一般書店では、6月25日（木）より発売。今年、ついに完全体として復活を遂げたBTSの”今”が詰まった一冊、ぜひ手に取ってみてほしい。

Rolling Stone Japan vol.35 (Photography by Pak Bae)

■インタビューより抜粋

【RM】 アルバム『ARIRANG』のレコーディングに臨むBTSの姿勢について：

「僕はメンバーに対して、『これ以上挑戦しないのであれば、チームとして活動を続ける理由はないと思う』と言ってきました。僕たちは、今もなお活動を続け、探求し続けている存在であることを世界に示さなければなりません。時にとても複雑に感じることもあります。それでもなお、もっと限界まで突き詰めていかなければならないと思っていますし、それでもまだ十分ではないと感じています」

【J-HOPE】自身の迷いについて：

「これほど多くの愛情や注目をいただくことは、本当に良いことなのだろうか、と考えていました。皆さんが拍手をして応援してくださっているその最中に、むしろすべてを止めてしまった方がいいのではないか、と思ったこともあります。そして、自分が本当にそれを望んでいるのか、自問していました。はじめは小さな炎くらいでしたが、それが一気に大きく燃え広がっていきました。そのことで、強いプレッシャーも感じていました……。それでも最後には、その炎を灯し続けることこそが、自分が本当に望んでいることであり、いちばん自分らしい選択なのだと思いました」

【JIN】BTSのツアーを拡大したことについて：

「最初にツアープランをいただいたとき、訪問地の数が思ったほど多くなく、期間も3〜4カ月ほどしかありませんでした。僕は『ようやく戻ってきた今、僕たちは本当にたくさんの方々に”会いに行く”と約束してきたのに、これではその約束を果たせないように感じる』と言いました」

【JIN】BTSの音楽的方向性をめぐる内部での議論について：

「実は、その点では他のメンバーと意見が完全には一致していませんでした。音楽というものは、やはりある種の結果が見えるものですよね。ですので、自分は”僕たちが最も愛されてきた楽曲こそが、僕たちのアイデンティティだ”と考えていました。ただ、全員がそう感じていたわけではありませんでしたので、何度も話し合いを重ねた末に、”僕たちのアイデンティティは、かつて僕たちが作っていた音楽の中にある”という意見に納得するようになりました」

【RM】JUNG KOOKの「Seven」の歌詞についてHYBEに意見したことについて：

「僕はレーベルに対して、『どうか変えないでください。なぜいけないのでしょうか。彼はもう十分に大人ですし、”Fワード”を歌っても構わないはずです』と伝えました」

【RM】楽曲「2.0」でアンチに向き合うことについて：

「本当に、自宅でただ祈っているような人たちがいるのです。『どうかBTSが落ちぶれますように。バラバラになって、崩壊してしまいますように』と。ですので、僕たちは『そうですか、皆さん。僕たちは2年、3年と離れていました……そして3年が過ぎても、僕たちを待ってくれているARMYがいて、世界が僕たちを待ってくれていました。だから、その間の皆さんの小さな楽しみ（BTSの不在）は、もう終わりです』という気持ちです」

【V】ソロ活動を経た後のグループのダイナミクスについて：

「（ソロ活動を経たことで）再び集まって一緒に仕事をする時には、みんなの意見が以前よりもずっと強くなっているだろうなと思っていました。でも驚いたことに、メンバー全員がとてもオープンな姿勢で戻ってきたんです。そして、人間としての深みも増していました」

【J-HOPE】なぜこのグループが成り立つのかについて：

「こうして再び一緒になった今、僕が自分の表現やパフォーマンスにおいて足りないなと感じる部分を、他のメンバーたちが埋めてくれています。いろいろな意味で、『ああ、だから僕たちは7人だったんだ』と実感しました」

【JIMIN/RM】BTSが将来的にスーパーボウルでパフォーマンスする可能性について：

JIMIN「お声がけをいただかない限り、実現はできません」

RM「もしかすると、時間が経ち、人々の考え方が変わっていけば、そうした機会もあるかもしれません。今、世界中の人々が映画『パラサイト 半地下の家族』をはじめ、韓国カルチャーの素晴らしい作品に触れていますので、もし機会をいただけるなら、いつの日かぜひやってみたいと思っております」

【RM】Taylor Swift、Bruno Mars、Harry Stylesについて：

「皆さんは僕たちよりもはるかに偉大なアーティストです。僕たちは本当に小さな存在にすぎません。ただの韓国のボーイバンドです」

Rolling Stone Japan (ローリングストーンジャパン) vol.35(2026年8月号)

・発売日：2026年6月25日（木）

・特別定価：1,800円（税込）

・発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

・発売元：株式会社CEメディアハウス

・予約受付：予約受付中

from Rolling Stone US

Photographs by Pak Bae.

Styling by Yejin Kim.

Hair by Hansom, Hwayeon, and Hyunwoo Lee.

Makeup by Dareum Kim and Shinae.

Set design by Yeabyul Jeon.

Produced by Nuhana.

Executive Producer Sooh Hwang.

Producers Sebin Park and Kaly Ngo. Line producer: Cherry Lee.

Digital Technician: Huijin Kim.

Photographic Assistance: Soojung Oh, Minhyuk Lee, Minjun Kim, Jihyun Oh, Juwan Kang and

Junhyung Yang.

Set Design Team: Sohyun Won, Yunseon Choi, Junhyuk Sim.

RS Video DoP Mike Beech.

Camera Operators: Byeong Hwi Min, Churl Gwon, Hyunsuh Paik

DIT: Jiwoon Lee. Sound operator: Min Jae Lee. Production Assistant: Seohyun Yoon

GROUP COVER CLOTHING CREDITS

V: Jacket by Simone Rocha. Shirt by Ami. Pants by Maison Margiela. Jewelry by Celine and

Cartier.

SUGA: Jacket by Enfants Riches Déprimés. Shirt by SSSTEIN. Jewelry by Werkstatt München.

JIN: Shirt by Rick Owens. Jewelry by Fred.

JUNG KOOK: Outfit by Calvin Klein Collection. Bracelet by Werkstatt München. Watch by

Hublot.

RM (WHITE OUTFIT): Outfit by Taekh. Shirt by Ann Demeulemeester.

RM (BLACK OUTFIT): Outfit by Rick Owens. Shoes by Guidi. Necklace by Werkstatt München

JIMIN: Jacket by John Lawrence Sullivan. Hoodie by Our Legacy. Pants and jewelry by Dior.

J-HOPE: Jacket by Juun.J. Shirt by Post Archive Faction. Watch by Audemars Piguet. Rings by

Louis Vuitton. Necklace by SCHO.