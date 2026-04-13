キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」にて、『魔王の始め方 THE COMIC』の【4巻分】無料キャンペーンが開催されている。期間は2026年4月21日まで。

■『魔王の始め方 THE COMIC』

漫画：小宮利公／原作：笑うヤカン

キャラクター原案：新堂アラタ



人生をかけた研究の末に“魔王”となるべき力を手に入れた男──オウル。

サキュバスの美女リルを召喚した彼は、自らの牙城となる地下迷宮の建造に乗り出していくが…？

人間不信の魔王が世界征服に挑む異色のダークファンタジーここに開幕！！

「キミコミ」にて【4巻分】無料キャンペーン中。

なお、ヴァルキリーコミックス『魔王の始め方 THE COMIC』は、最新11巻が発売中となっている。

■『魔王の始め方 THE COMIC 11』

漫画：小宮利公／原作：笑うヤカン

キャラクター原案：新堂アラタ

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％)

魔王 新大陸でダンジョン開拓!!ダンジョン運営×魔王ダークファンタジー新章開幕！

天使たちとの戦いに勝利し、新大陸へと旅立った魔王オウル。未知の土地を自ら調査しサキュバス・リルとともに新たなダンジョン建築を始めるオウルだが、密航者を捕縛＆懲罰したり、ダンジョンの奥底で眠る謎の赤子を保護したりと、前途は多難？さらにダンジョンへの侵入者も現れ…!?