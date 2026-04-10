白泉社は、『ヤングアニマル』8号を2026年4月10日(金)に発売。新連載「永田町エイリアンズ」がスタートし、新刊発売記念で「描くなるうえは」の書店フェア開催決定。

【表紙＆巻頭グラビア】ちとせよしのfrom あまいものつめあわせ

7年前、「YAグラ姫 2019」で編集部特別賞を受賞。その時から輝いていた原石は時間を重ね、さらに魅力を増して帰ってきた♪あの頃の夢をいま現実に! 7年越しの想いを胸についに表紙を飾る!

「ちとせよしの from あまいものつめあわせ」両面クリアファイルが特別ふろくに。

新連載！「永田町エイリアンズ」(漫画／夏川口幸範、原作／鷹野浪流)が巻頭カラーで登場！

円安、政治不信、少子高齢化、人口減少、格差の拡大……

緩やかに死にゆくこの国を救うのは、神か仏か、それとも──

TVアニメ絶賛制作中！『描くなるうえは』(原作／高畑弓、作画／蒲夕二)がカラーつきで登場！

ニーナとのドキドキおうちデートで怖すぎ＆デカすぎお父さまと対面!?

漫画家×青春ラブコメディ♪

■TVアニメ第1弾キービジュアル

コミックス最新7巻は4月28日(火)発売！書店フェアも開催決定。

■『描くなるうえは』7巻

著者名：原作／高畑弓、作画／蒲夕二

シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

定価：759円(本体690円＋税10％)

発売日：2026年4月28日

“漫画が好き”その想いで絆を育んできた、ギャルの宮本さんとオタクの上原くん。

互いにホントに好きな気持ちを隠しながら、漫画家になるための“ギジレンアイ”を続けている。

そんな二人に春が訪れ――上原くんの幼なじみ・恋ちゃんが転校してきた!?

漫研結成と部員集め、屋上でおしゃべり、陰キャには無縁のはずの楽しい学校生活。

それと裏腹に、打ち合わせに向かう上原くんの足は重く…。

怖くても、信じる力が背中を押してくれる！

クラスの隅っこから走り出す、漫画家×青春ラブコメ第7巻!!

特別出張再録！『魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～』(原作／蒼樹靖子、漫画／只野野郎)が掲載

ヤングアニマルWeb人気連載がコミックス発売を記念して第1話を出張再録！異世界転生×学園成り上がりストーリー！

待望のコミックス1巻は4月28日(火)発売！

■『魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～』1巻

著者名：原作／蒼樹靖子、漫画／只野野郎

シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

定価：759円(本体690円＋税10％)

発売日：2026年4月28日

「最高の服を作る」という夢を抱く高校生の虹輝は、伝説の女神に“衣装スキル”を授けられ、異世界に転生する。

そこで「魔法使いの仕立て屋」になることを決め、魔法少女を目指す美少女・スカーレットと共に魔法学園メルクルに入学するが…!?

異世界転生×学園成り上がりストーリー!!

【巻末グラビア】ちゅきめろでぃ!

甘くて、ちょっぴりキケン♪

“ちゅきめろでぃ”が奏でる、とろけるような恋のハーモニー♪

とびきりキュートで、とびきりセクシーな世界へようこそ!

■「ヤングアニマル」2026年8号

発売日：2026年4月10日(金)

判型：B5判

定価：510円(税込)

『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売