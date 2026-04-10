アース・スター エンターテイメントが刊行するコミックレーベル【アース・スター コミックス】の新刊8点が、2026年4月10日(金)に発売された。

■『聖女の加護を双子の妹に奪われたので旅に出ます ～やさしい家族ができるまで～』第1巻

漫画：住もう、原作：ななみ、キャラクター原案：にもし



我慢が常になっていた少女マリーのハートフル冒険譚、開幕！

加護を授かり、魔法が使えるようになる5歳の誕生日――マリーは双子の妹リリーに加護を奪われた。

前世の記憶があるマリーは聞き分けが良く、我儘放題の妹とは正反対。リリーはマリーの物をなんでも欲しがり、両親はそんなリリーを優遇し、マリーには我慢を強いていた。

無駄な主張はせず諦めることが身に染みついていたマリーだったが、加護をとられたこの日 ついに家を出ることを決意する。

「これ以上リリーとは一緒に暮らせません」

近くを通ったS級冒険者パーティを雇い、目指すはおじいさまの住む王都。

泣きわめく妹、不機嫌な父、おろおろする母に背を向け、マリーは旅に出る…。

■『使えないと追い出された生活魔法使い、無限の魔力で生活無双～火力役？いいえ、サポート役です～』第1巻

漫画：ノヒト、原作：九頭七尾、キャラクター原案：jimmy

最弱魔法×超魔力量で最強サポートへ！

「でも僕、世界一のサポート要員になりたいんです！」

魔法使いの名門に生まれ、圧倒的魔力量から神童と謳われた少年・ライル。

しかし生活を便利にするだけの地味魔法、〈生活魔法〉の才能しかないことがわかると家を追い出されてしまった……。

そこで「世界一のサポート要員になる」という夢を掲げ冒険者の道へ！！

これは自称・サポート役が、万能の生活魔法で無自覚に無双する物語――。

■『ボクは光の国の転生皇子さま！ ～溺愛する家族と精霊の加護と共に、ボクの天然チートでお助けします！～』第2巻

漫画：伊志田、原作：撫羽、キャラクター原案：nyanya

狼獣人との出会い、そこで明らかになる闇―！

倒れていた狼獣人のリュカを助けたリリは

リュカの過去を知り、奴隷商に捕まっている狼獣人の村人たちを助けようと決意する。

一方で、リュカが突然リリに仕えたいと言い出し…！？

■『「聖女様のオマケ」と呼ばれたけど、わたしはオマケではないようです。 ～全属性の魔法が使える最強聖女でした～』第2巻

漫画：青峰翼、原作：早瀬黒絵、キャラクター原案：hi8mugi

見よ！この圧倒的魔力量を！

魔力無しと言われ、王国で冷遇された少女帝国に渡り、真の力を発揮する！

冷遇されたドゥニエ王国から無事にワイエル帝国に渡ったサヤだが、王国からの返還要求を警戒するため実は聖女だったという事をまずは隠し、あくまで皇帝の弟・ディザークの婚約者として帝国内の貴族に紹介された。

そのことでディザークの婚約者の座を狙っていた

ペーテルゼン公爵令嬢とその取り巻きから

嫌がらせを受けそうになるが……？

■『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠すZERO ～The Great Saint of Remembrance～』第5巻

原作：十夜・chibi、漫画：海楠

300年後の転生物語、

アニメ2026年10月放送！！

セブン曰く「何かがある」という巨石群に向かったセラフィーナ。

何もないように見えたところから宮殿が出現し、

そこには少年の姿をした精霊がひとりいて…！？

■『贅沢三昧したいのです！ ～貧乏領地の魔法改革 悪役令嬢なんてなりません！～』第8巻

原作：みわかず・沖史慈宴、漫画：木虎こん

前世で貧乏なのに、転生しても貧乏なんて許せない！！

悪役令嬢による、心ほっこり異世界転生ファンタジー！

前世で貧しい人生を送っていた少女は、

乙女ゲームの悪役令嬢サレスティア・ドロードラングに転生した。

破滅を避けるために選んだのは、我流の魔法で領地を豊かにすること。

その努力は実を結び、アンドレイ王子と婚約、魔法学園での穏やかな日々を手に入れる。

――しかし

ハスブナル国から転入してきた

ジーン王子との出会いが、サレスティアの日常に波乱を呼ぶ…。

初対面から衝突する視線。理由のわからない敵意。

そしてハスブナル国に捕らわれているという四神・朱雀の存在。

ジーン王子の真意とは…？ ハスブナル国の思惑とは……？

■『異世界に転移したら山の中だった。反動で強さよりも快適さを選びました。』第8巻

原作：じゃがバター(ツギクルブックス)、漫画：蔦屋空、キャラクター原案：岩崎美奈子

ジーンの新たな仲間は

不穏すぎる謎の双子…！？

ノートに紹介された用人候補と会うことになったジーン。

待ち合わせ場所に現れたのは、スーツに身を包んだ双子！？

「執事喫茶の執事みたいなのが来た！？」

ジーンの作ったクッキーに異様に食いついたり、急に暗殺の話題を出したりと、

明らかに怪しい彼らの正体とは一体──。

■『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す A Tale of The Great Saint』第14巻

原作：十夜・chibi、漫画：青辺マヒト

アニメ2026年10月放送！！

姉、そしてザビリアとの再会を果たし、

霊峰黒嶽から王都へ戻ってきたフィーア。

帰還後一発目の業務は、国王陛下との面談…！？