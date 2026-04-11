キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で、元ゲーマーが転生ハーレムを謳歌する人気の転生ファンタジー『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC』の【2巻分】無料キャンペーンが開催されている。

■『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC』

漫画：零覇／原作：etose

キャラクター原案：りょう＠涼

いくどもコンティニューを繰り返し、とあるFPSゲームの最後のルートを開放した主人公は、喜びすぎが原因でその直後に頭をぶつけて死んでしまう。

しかし、それを不憫に思った神様（ゲーム好き）により、

彼は少年・ウェイン（ただし前世の記憶はない模様）として異世界で人生を続けることに……。

魔法や冒険が当たり前の世界での軍学校生活、

そして自分を心から愛してくれるヒロインたちとの出会い。

ゲーマーの二度目の人生はハーレムルート一直線！？

現在、「キミコミ」にて、2巻分無料公開中。

なお、ヴァルキリーコミックス『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC』は、最新4巻が発売中。

■『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC4』

漫画：零覇／原作：etose

キャラクター原案：りょう＠涼

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％)

新たなヒロインと共に任務完遂なるか！？

窮地に陥る転生ゲーマーと仲間たちの運命は…？

遺跡調査の任務中にパーティからはぐれたウェインは、行く手を阻むゴーレム三姉妹を退け最奥部の大部屋へと到達する。そこでアイシャ、エドナ、さらにはフィーナと合流を果たすも、待ち受けていた超巨大ゴーレムと対峙することに…！

傷つき倒れる仲間たちを前に、元ゲーマーは決断の時を迫られる！

波乱に満ちた遺跡探索編、ついに終幕！！

(C)零覇 （C)etose／キルタイムコミュニケーション