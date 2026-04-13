ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が11日、生配信された。

  • 『あつまれ ハイエナの森』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『あつまれ ハイエナの森』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」

番組では、ののちが「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」というテーマで衝撃の事実を明かした。2023年、ゲームセンターで泣き出す姿を収めた動画が「わざとらしい」と大きな批判を浴びた際、当時は「ありのままの姿」だと反論していた。しかし今回、緊張した様子を見せながらも「あのキャラはすべてヤラセです!」と初めて告白した。

その理由を「とにかく売れたくて、バズるために計算して演技をしていた」と説明すると、森田哲矢(さらば青春の光)からは「演技がうますぎる」と驚きの声が。現在は当時の彼氏とは破局しており、ぶりっ子キャラを解除したことで「精神的にも楽になった」と清々しい表情を見せた。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『愛のハイエナ』特別編もその中で配信された。

【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

オファー待ち30時間マラソン挑戦の山本裕典に、“ホストの師匠”軍神がかけた言葉「この60キロ、この長さは…」
ゲームセンターで泣き出す姿を収めた動画が「わざとらしい」と大批判　「ありのままの姿」だと反論していたが…
投資詐欺で8000万円の損失　返済の約束を取り付けるも…“提示された条件”にツッコミ
元ボイメン小林豊、事務所解雇後にしていたこと　結果的に「世界大会で2位に」
ウルフアロンが「柔道の天才」と評する先輩と対戦　両者一歩も譲らない高度な組み手争いと駆け引きが展開
経験者メンバーが左腕を骨折する悲劇も…中務裕太の言葉で笑顔を取り戻す　『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』
【裏話】“鉄壁のタイタン”セガサミーフェニックス竹内元太が炸裂させた「100人に1人しか踏めない」手順は、なんとミスだった!?
1億円の賞金が刻々と減額されていく展開…『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』　
Mリーグ、ラスベガス・ニューヨークで麻雀の「USツアー」を開催
ファッション×麻雀、再びリーチ！「Mリーグ」コラボアイテム第2弾をZOZOTOWNで限定販売
山本裕典、千鳥・大悟にまつわる出来事を告白　自宅に来た女性に「『何してたの?』って聞いたら…」
“36時間不眠状態”で芸人たちが本気のお笑いに挑戦　ゆうちゃみも称賛「改めてホンマに芸人さんたちすごいなと思いました」
関連画像をもっと見る