ゲームセンターで泣き出す姿を収めた動画が「わざとらしい」と大批判　「ありのままの姿」だと反論していたが…

ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が11日、生配信された。
「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」
番組では、ののちが「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」というテーマで衝撃の事実を明かした。2023年、ゲームセンターで泣き出す姿を収めた動画が「わざとらしい」と大きな批判を浴びた際、当時は「ありのままの姿」だと反論していた。しかし今回、緊張した様子を見せながらも「あのキャラはすべてヤラセです!」と初めて告白した。
その理由を「とにかく売れたくて、バズるために計算して演技をしていた」と説明すると、森田哲矢(さらば青春の光)からは「演技がうますぎる」と驚きの声が。現在は当時の彼氏とは破局しており、ぶりっ子キャラを解除したことで「精神的にも楽になった」と清々しい表情を見せた。
ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『愛のハイエナ』特別編もその中で配信された。
【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。