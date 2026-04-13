ゲームセンターで泣き出す姿を収めた動画が「わざとらしい」と大批判　「ありのままの姿」だと反論していたが…

ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が11日、生配信された。

「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」

番組では、ののちが「“犬系彼女”ヤラセ炎上の真相」というテーマで衝撃の事実を明かした。2023年、ゲームセンターで泣き出す姿を収めた動画が「わざとらしい」と大きな批判を浴びた際、当時は「ありのままの姿」だと反論していた。しかし今回、緊張した様子を見せながらも「あのキャラはすべてヤラセです!」と初めて告白した。

その理由を「とにかく売れたくて、バズるために計算して演技をしていた」と説明すると、森田哲矢(さらば青春の光)からは「演技がうますぎる」と驚きの声が。現在は当時の彼氏とは破局しており、ぶりっ子キャラを解除したことで「精神的にも楽になった」と清々しい表情を見せた。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『愛のハイエナ』特別編もその中で配信された。