東京都は4月13日、「子育て応援＋(プラス)」の支給を開始した。

東京都

15歳未満の子供に11,000円を1回支給

物価高などで実質賃金を圧迫する状況が続く中、子育て世帯を応援するため、東京アプリ生活応援事業の支援対象外である15歳未満の子供に対し、臨時的な支援として1人当たり11,000円を支給する。

都民の利便性向上や効率的な支給を図るため、「018サポート」のシステムを活用し、ワンスオンリーかつプッシュ型で、子育て応援＋の支給を開始する。

支給対象・時期は?

令和8年2月2日～令和9年4月1日の期間内で15歳未満の都民(生年月日が平成24年4月2日～令和9年4月1日まで)が対象となる。

令和8年3月15日までに018サポートを申請済みの人には、令和8年4月13日から支給を開始する。振込日は個人によって異なり、原則4月末までに018サポートと同日支給となる。改めて申請することなくプッシュ型で支給される。

令和8年3月16日以降に018サポートを申請した人については、018サポートの初回支給日と同日に支給する。018サポートの支給月は8月、12月、4月の年3回を予定しており、一度の申請で018サポートと同施策の支給を受けることができる。

018サポートは、東京に住む0歳から18歳までの児童を対象に、所得制限なく、月額5,000円(年間最大6万円)を支給するもの。申請に関する問い合わせは「東京都018サポート給付金コールセンター」で受け付けている。