海外で話題になり、日本でも注目を集めた「ピーナッツコーラ」。バターピーナッツで試したところ、予想外のおいしさに驚かされた。次に気になるのは、どんなピーナッツでも「ピーナッツコーラ」はおいしいのか? ということだ。

今回は、東ハト「キャラメルコーン」の袋に入っているあのピーナッツに注目。ほんのり甘いお菓子と一緒に食べる前提のピーナッツをコーラに投入したらどうなるのか。気になったので、試してみた。

話題の“ピーナッツコーラ”とは

「ピーナッツコーラ」とは、アメリカ南部での食べ方だという、コーラにピーナッツを入れる文化。Xの自動翻訳機能が日本にも導入されたことで世界の食べ物や文化を紹介し合う流れが生まれ、アメリカのアカウントから「ピーナッツコーラ」が発信されて日本でも話題に。

コーラにピーナッツを入れるという、日本ではあまり聞いたことのない食べ方に、Xは大盛り上がり。コーラだけでなく、お酒にピーナッツを入れてみるなど、新たなアレンジも飛び出している。

筆者も試してみたところ、コーラの甘さにピーナッツの塩気が合わさり、あまじょっぱい旨さにハマってしまった。コーラにピーナッツを入れてすぐに食べても、少し時間をおいてピーナッツの塩気がコーラに溶け出してから食べても旨い。

ジャンキーさがクセになる味わいで、塩気が多いほうがより"あまじょっぱさ"を楽しめると感じ、普通のバターピーナッツと、柿の種に入っているピーナッツで試してみた。

キャラメルコーンのピーナッツでピーナッツコーラを作ってみる

今回は、東ハトの公式Xが投稿していた「キャラメルコーンのピーナッツ」でピーナッツコーラに挑戦。甘いキャラメルコーンを引き立てる香ばしくてちょっぴりしょっぱいピーナッツ。果たしてコーラに合うのだろうか……

まずはキャラメルコーンからピーナッツを収穫する

まずは、キャラメルコーンの中からピーナッツを集める。埋まっているので皿に一度全部出してしまうと見つけやすい。

キャラメルコーンのピーナッツは、皮付きなのが特徴。この皮が香ばしさを生み出しているのだろう。

コーラを注ぐ

集まったピーナッツにコーラを注いでみる。バタピーや柿ピーのピーナッツと比べると、小ぶりでかわいらしいサイズ感。食べてみると、ピーナッツ自体にほんのりとキャラメルコーンの甘さがありつつ、塩気が感じられて、結構イケる味わい。

バターピーナッツで試したときは、ピーナッツの塩気とコーラの甘さがお互い主張してきてガツンとくるインパクトがあったが、キャラメルコーンのピーナッツは少し甘めで小粒なので、コーラとよくなじみ、全体として甘さが際立つ印象だった。

キャラメルコーンのピーナッツは香ばしさがあるので、ちょっとおしゃれなドリンクっぽい味になる。ちなみにちょこっと入り込んでしまったコーラに浸ったキャラメルコーンは、ふわしゃりっとした食感で甘くて美味しい。

ピーナッツコーラを飲み比べてみたら……

いろいろなピーナッツで“ピーナッツコーラ”を試してみたが、それぞれに個性があり、飲み比べてみると想像以上に奥が深い。バターピーナッツは塩気と甘さのインパクトが強く、キャラメルコーンのピーナッツはよりまろやかで香ばしく、また違ったおいしさが楽しめた。

正直、最初はネタのつもりだったが、実際に試してみると「次はどのピーナッツが合うのか」と気になってしまう。気軽なおやつタイムにも、みんなでワイワイ試す話題作りにもぴったりな“ピーナッツコーラ”。まだまだ検証の余地がありそうだ。