wave to earth来日公演決定、11月に東京と大阪にて

韓国発のインディー・バンドとしてグローバルな成功を収めている3人組バンド、wave to earthの来日公演開催が11月に東京と大阪で決定した。

2019年のデビュー以来、ドリーミーで没入感あふれるサウンドで世界中のリスナーを魅了し、Spotify月間リスナー数は700万人を突破。代表曲「seasons」は累計5億回再生を超え、2024〜2025年にかけては北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア各地で100公演以上を開催。Lollapalooza Chicago、Chile、Indiaなど世界的フェスティバルにも出演し、グローバル規模でその存在感を高めている。2024年リリースのEP『play with Earth! 0.03』はSpotify Top Albums Debut Globalチャート5位を記録し、その後開催された北米29公演ツアーは全公演ソールドアウト。最新ツアーとなる『the pieces tour』では、ニューヨークのRadio City Music HallやロサンゼルスのGreek Theatre、さらにキャリア最大規模となるSingapore Indoor Stadiumなど、世界各地の著名会場での公演を予定している。

wave to earthは先日、新章の幕開けを告げる新曲「heaven and hell」を発表。意図的なミニマリズムに則った（ナイロン弦のギター、ミニモーグベース、CP70ピアノを基調とする）この曲は、世界中のリスナーに彼らの存在を知らしめたローファイ・ジャズというこれまでの持ち味から、静かに脱却した。アルゼンチンの著名な映画監督モーリーン・フフナーゲルが手掛けた「heaven and hell」のミュージックビデオは、メキシコ人のスタッフと、地元のサパテアードダンサーたちと共にメキシコで撮影。人が安全を感じ、力を得られる場所という概念を通して描かれた、勇気と愛の肖像であり、バンドが次にどこへ向かうのかを示す最初の兆しでもある。

＜ライブ情報＞

wave to earth - the pieces tour

2026年11月26日（木）BIGCAT

開場 18:00 / 開演 19:00

2026年11月27日（金）Zepp DiverCity （TOKYO）

開場 18:00 / 開演 19:00

【チケット情報】

■VIP M&G PACKAGE ￥32,100 （税込・整理番号付き・入場時別途ドリンク代）

■VIP EARLY ENTRY & SOUNDCHECK PACKAGE ￥23,000 ※東京公演のみ（税込・整理番号付き・入場時別途ドリンク代）

■スタンディング ￥10,300 （税込・整理番号付き・入場時別途ドリンク代）

■2F指定席 ￥12,800 （税込・入場時別途ドリンク代） ※東京公演のみ

【公演に関するお問い合わせ】

（問）LIVE NATION H.I.P. 03-3475-9999 / https://www.livenationhip.co.jp/

主催・招聘・企画・制作：LIVE NATION H.I.P.

後援：J-WAVE / FM802

協力：The Orchard Japan / ローソンチケット

wave to earth 来日公演特設サイト：https://www.livenationhip.co.jp/all-events/wave-to-earth-tickets-ae1466845