ロッテ vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs 西武
  • 開催球場：ベルーナドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ3勝-西武2勝（4/11 ロッテ2-5西武 (西武)、4/10 ロッテ6-3西武 (ロッテ)、3/29 西武4-0ロッテ (西武)、3/28 西武0-11ロッテ (ロッテ)、3/27 西武1-3ロッテ (ロッテ)）
  • ロッテスタメン：1(左)西川　史礁、2(中)藤原　恭大、3(一)Ｎ・ソト、4(指)Ｇ・ポランコ、5(三)寺地　隆成、6(右)山本　大斗、7(遊)藤岡　裕大、8(捕)佐藤　都志也、9(二)上田　希由翔、10(投)廣池　康志郎
  • 西武スタメン：1(左)桑原　将志、2(遊)源田　壮亮、3(捕)小島　大河、4(三)渡部　聖弥、5(指)林　安可、6(一)岸　潤一郎、7(右)Ａ・カナリオ、8(中)秋山　俊、9(二)佐藤　太陽、10(投)平良　海馬

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5