ロッテ vs 西武の試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs 西武
- 開催球場：ベルーナドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ3勝-西武2勝（4/11 ロッテ2-5西武 (西武)、4/10 ロッテ6-3西武 (ロッテ)、3/29 西武4-0ロッテ (西武)、3/28 西武0-11ロッテ (ロッテ)、3/27 西武1-3ロッテ (ロッテ)）
- ロッテスタメン：1(左)西川 史礁、2(中)藤原 恭大、3(一)Ｎ・ソト、4(指)Ｇ・ポランコ、5(三)寺地 隆成、6(右)山本 大斗、7(遊)藤岡 裕大、8(捕)佐藤 都志也、9(二)上田 希由翔、10(投)廣池 康志郎
- 西武スタメン：1(左)桑原 将志、2(遊)源田 壮亮、3(捕)小島 大河、4(三)渡部 聖弥、5(指)林 安可、6(一)岸 潤一郎、7(右)Ａ・カナリオ、8(中)秋山 俊、9(二)佐藤 太陽、10(投)平良 海馬
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5