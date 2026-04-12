オリックス vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs 楽天
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス3勝-楽天2勝（4/11 オリックス4-11楽天 (楽天)、3/29 楽天4-5オリックス (オリックス)、3/28 楽天0-6オリックス (オリックス)、3/27 楽天10-0オリックス (楽天)、10/5 オリックス2-1楽天 (オリックス)）
  • オリックススタメン：1(三)宗　佑磨、2(二)西野　真弘、3(左)西川　龍馬、4(一)太田　椋、5(指)Ｂ・シーモア、6(中)中川　圭太、7(捕)森　友哉、8(遊)紅林　弘太郎、9(右)麦谷　祐介、10(投)Ｓ・ジェリー
  • 楽天スタメン：1(右)小郷　裕哉、2(二)小深田　大翔、3(中)辰己　涼介、4(三)黒川　史陽、5(遊)村林　一輝、6(一)鈴木　大地、7(指)YG安田、8(左)中島　大輔、9(捕)伊藤　光、10(投)瀧中　瞭太

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5