オリックス vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：オリックス vs 楽天
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス3勝-楽天2勝（4/11 オリックス4-11楽天 (楽天)、3/29 楽天4-5オリックス (オリックス)、3/28 楽天0-6オリックス (オリックス)、3/27 楽天10-0オリックス (楽天)、10/5 オリックス2-1楽天 (オリックス)）
- オリックススタメン：1(三)宗 佑磨、2(二)西野 真弘、3(左)西川 龍馬、4(一)太田 椋、5(指)Ｂ・シーモア、6(中)中川 圭太、7(捕)森 友哉、8(遊)紅林 弘太郎、9(右)麦谷 祐介、10(投)Ｓ・ジェリー
- 楽天スタメン：1(右)小郷 裕哉、2(二)小深田 大翔、3(中)辰己 涼介、4(三)黒川 史陽、5(遊)村林 一輝、6(一)鈴木 大地、7(指)YG安田、8(左)中島 大輔、9(捕)伊藤 光、10(投)瀧中 瞭太
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5