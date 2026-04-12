阪神 vs 中日の試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs 中日
- 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
- 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神3勝-中日2勝（4/11 阪神9-3中日 (阪神)、4/10 阪神5-3中日 (阪神)、9/28 中日4-2阪神 (中日)、9/27 中日5-3阪神 (中日)、9/26 中日2-6阪神 (阪神)）
- 阪神スタメン：1(中)近本 光司、2(二)中野 拓夢、3(右)森下 翔太、4(三)佐藤 輝明、5(一)大山 悠輔、6(遊)木浪 聖也、7(左)前川 右京、8(捕)伏見 寅威、9(投)髙橋 遥人
- 中日スタメン：1(三)福永 裕基、2(二)田中 幹也、3(一)Ｍ・サノー、4(左)細川 成也、5(右)Ｊ・ボスラー、6(中)花田 旭、7(遊)村松 開人、8(捕)加藤 匠馬、9(投)髙橋 宏斗
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5