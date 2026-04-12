阪神 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 中日
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神3勝-中日2勝（4/11 阪神9-3中日 (阪神)、4/10 阪神5-3中日 (阪神)、9/28 中日4-2阪神 (中日)、9/27 中日5-3阪神 (中日)、9/26 中日2-6阪神 (阪神)）
  • 阪神スタメン：1(中)近本　光司、2(二)中野　拓夢、3(右)森下　翔太、4(三)佐藤　輝明、5(一)大山　悠輔、6(遊)木浪　聖也、7(左)前川　右京、8(捕)伏見　寅威、9(投)髙橋　遥人
  • 中日スタメン：1(三)福永　裕基、2(二)田中　幹也、3(一)Ｍ・サノー、4(左)細川　成也、5(右)Ｊ・ボスラー、6(中)花田　旭、7(遊)村松　開人、8(捕)加藤　匠馬、9(投)髙橋　宏斗

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5