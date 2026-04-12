広島 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：横浜スタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島1勝-ＤｅＮＡ4勝（4/11 広島3-4ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/28 ＤｅＮＡ10-2広島 (ＤｅＮＡ)、9/21 広島2-7ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/3 ＤｅＮＡ1-2広島 (広島)、9/2 ＤｅＮＡ8-5広島 (ＤｅＮＡ)）
  • 広島スタメン：1(中)大盛　穂、2(二)勝田　成、3(遊)小園　海斗、4(一)Ｅ・モンテロ、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉　将吾、7(三)佐々木　泰、8(右)中村　奨成、9(投)床田　寛樹
  • ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧　秀悟、2(左)Ｃ・ヒュンメル、3(一)佐野　恵太、4(三)宮﨑　敏郎、5(捕)山本　祐大、6(遊)宮下　朝陽、7(中)蝦名　達夫、8(右)勝又　温史、9(投)石田　裕太郎

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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5