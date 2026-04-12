広島 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：広島 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島1勝-ＤｅＮＡ4勝（4/11 広島3-4ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/28 ＤｅＮＡ10-2広島 (ＤｅＮＡ)、9/21 広島2-7ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/3 ＤｅＮＡ1-2広島 (広島)、9/2 ＤｅＮＡ8-5広島 (ＤｅＮＡ)）
- 広島スタメン：1(中)大盛 穂、2(二)勝田 成、3(遊)小園 海斗、4(一)Ｅ・モンテロ、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉 将吾、7(三)佐々木 泰、8(右)中村 奨成、9(投)床田 寛樹
- ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧 秀悟、2(左)Ｃ・ヒュンメル、3(一)佐野 恵太、4(三)宮﨑 敏郎、5(捕)山本 祐大、6(遊)宮下 朝陽、7(中)蝦名 達夫、8(右)勝又 温史、9(投)石田 裕太郎
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5