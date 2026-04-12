インスタライブ中に「男の人の声が『うわぁうわぁ』って」　実際の映像を確認すると…「えー!」「結構ガッツリやん」

ABEMA「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」が12日に配信された。

「ホテルの可能性も」「ファンの方の生き霊とか」

「SNSにまつわる怖い話」として、『今日、好きになりました。』メンバーの長浜広奈(ひな)は「友だちとインスタライブをしてたんですよ」と切り出し、「そしたら、相手の子には聞こえてなかったんですけど、知らない男の人の声が『うわぁうわぁ』って入ってるんですよ」と回想。

サーヤ(ラランド)が「それ結構話題になってたよね?」と反応した流れで、実際の映像をスタジオでも確認することに。すると、ひなが話すように男性の声と思しき音が聞こえ、都市伝説系人気YouTuber・Naokimanや井上裕介(NON STYLE)も「えー!」「カオナシみたいな」「結構ガッツリやん」と驚きの声をあげた。

Naokimanが「視聴者も聞いてたってことですか?」と尋ねると、ひなは「そうなんですよ」とうなずきながら、「(配信をしている相手と自分)どっちもホテルで棚にスマホを置いて」と、ライブ配信をしていた時の状況を説明。

この話にNaokimanが「今ホテルっておっしゃいましたよね?」「だから、(原因は)ホテルの可能性もありますよね」と水を向けると、オカルト雑誌『ムー』編集長・三上丈晴氏は「ここがどうかって話ではないですけど」と前置きした上で、「よく事故物件ってあるじゃないですか? 事故物件は入居者に告知義務があるんですよ。でも、ホテルにはないんですよ」とほのめかした。

また、手相芸人・島田秀平は「ファンの方の生き霊とかね。スマホの向こう側からひなさんのことを見ていて、『あぁあぁ』とか言ってる声がここに入っちゃった」という説も提示していた。

ABEMAでは現在、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)を配信中。今回の『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』特別版もその中で配信された。