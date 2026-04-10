キルタイムコミュニケーションは、シャイニーコミックス『腹ぺここぺ子はニクと棲む！ 金子ある作品集』(漫画：金子ある)を2026年4月10日に発売した。

■『腹ぺここぺ子はニクと棲む！ 金子ある作品集』

漫画：金子ある

発売日：2026年4月10日(電子専売)

価格：1,100円(本体1,000円＋税10％)

食うか食われるか！？

未知の生物こぺ子と被食対象のエフによる弱肉強食ガールズブラックコメディが待望の単行本化！

ここでしか読めない『平良深姉妹はどっちもヤんでる』（一迅社刊）とのコラボ漫画や著者オリジナル百合同人誌を多数収録！

様々な世界観で紡がれる依存百合を描いた、

金子あるによるビターでカワイイ百合ワールドを楽しみたい。

『腹ぺここぺ子はニクと棲む！』概要

とある施設に隔離された大食いモンスターこぺ子。

彼女は日々ニンゲンから餌を与えられて暮らしていた。

だがある日こぺ子の元に「エフ」と名乗る少女が運ばれてくる。

そしてこぺ子はきっとエフが自分のエサなのだと悟り、

彼女を喰らうチャンスを虎視眈々と狙う奇妙な同棲生活が始まるのであった。

しかしエフがニンゲンから非情な仕打ちを受けていると知ったこぺ子と

過去に大切な人を失い友愛に飢えていたエフは、弱肉強食を超えた強い想いを互いに抱き始め……。

依存百合満載の【金子あるオリジナル同人セレクション】も収録！

(C)金子ある／キルタイムコミュニケーション