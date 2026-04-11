「私の名前が中国の化粧品の商品名に……」益若つばさがXで明かした、まさかの事態が波紋を広げている。海外通販で販売されていた化粧品のパッケージに、自身の名前が無断で使用され、さらには商標登録を示すマークまで付いていたことに驚きの声を上げた。思わぬ“名前の無断使用”に、SNSでは「笑い事じゃない」「闇深い」といった声が相次いでいる。

益若つばさ

益若つばさ、海外での名前の無断使用を報告 商標登録記号も記載

10代の頃から読者モデルとして絶大な人気を博し、現在はタレントとして活動する傍ら、様々な化粧品ブランドやカラコン、アパレルをブロデュースしている益若。その経済効果は海外も含めると1,000億円に達すると言われている。

3月31日に自身のXを更新した益若は、一般ユーザーが海外のインターネットショッピングで購入したクリームの写真を引用ポストする形で投稿。そのパッケージの商品名には「益若翼」と印字されており、その横には法律に基づいて商標登録されていることを示す記号である「R(レジスターマーク)」まで付記されていた。

益若は、「私の名前が中国の化粧品の商品名になっている噂は本当だった、、、、笑」と反応。さらに、「しかも商標登録されてるやん」と自身の許可なく勝手に商標登録されていることを指摘した。

この投稿には、「これは闇深い」「えええ?」「笑い事ではないような…」といったコメントが寄せられ、同投稿は表示回数が21万回を超えるなど、話題を集めている。