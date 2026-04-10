西武、1点リードで後半戦へ

ロッテが2回、4回にそれぞれ1点ずつ先制するも、5回に西武が1点を返し、3-2と逆転。岸、寺地、カナリオの活躍で西武が1点リードを奪い、試合は後半戦へ突入した。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(中)岸 潤一郎 4(指)仲三 優太 5(三)渡部 聖弥 6(一)平沢 大河 7(右)Ａ・カナリオ 8(捕)古賀 悠斗 9(二)仲田 慶介 10(投)渡邉 勇太朗

ロッテ: 1(左)西川 史礁 2(右)藤原 恭大 3(二)上田 希由翔 4(一)Ｎ・ソト 5(指)Ｇ・ポランコ 6(三)寺地 隆成 7(中)岡 大海 8(捕)松川 虎生 9(遊)友杉 篤輝 10(投)河村 説人

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