西武、1点リードで後半戦へ

ロッテが2回、4回にそれぞれ1点ずつ先制するも、5回に西武が1点を返し、3-2と逆転。岸、寺地、カナリオの活躍で西武が1点リードを奪い、試合は後半戦へ突入した。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(中)岸　潤一郎 4(指)仲三　優太 5(三)渡部　聖弥 6(一)平沢　大河 7(右)Ａ・カナリオ 8(捕)古賀　悠斗 9(二)仲田　慶介 10(投)渡邉　勇太朗

ロッテ: 1(左)西川　史礁 2(右)藤原　恭大 3(二)上田　希由翔 4(一)Ｎ・ソト 5(指)Ｇ・ポランコ 6(三)寺地　隆成 7(中)岡　大海 8(捕)松川　虎生 9(遊)友杉　篤輝 10(投)河村　説人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4