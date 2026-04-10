西武、1点リードで後半戦へ
ロッテが2回、4回にそれぞれ1点ずつ先制するも、5回に西武が1点を返し、3-2と逆転。岸、寺地、カナリオの活躍で西武が1点リードを奪い、試合は後半戦へ突入した。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(中)岸 潤一郎 4(指)仲三 優太 5(三)渡部 聖弥 6(一)平沢 大河 7(右)Ａ・カナリオ 8(捕)古賀 悠斗 9(二)仲田 慶介 10(投)渡邉 勇太朗
ロッテ: 1(左)西川 史礁 2(右)藤原 恭大 3(二)上田 希由翔 4(一)Ｎ・ソト 5(指)Ｇ・ポランコ 6(三)寺地 隆成 7(中)岡 大海 8(捕)松川 虎生 9(遊)友杉 篤輝 10(投)河村 説人
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|11
|8
|3
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|西武
|12
|4
|7
|1
|.364
|3
|6
|ロッテ
|12
|4
|8
|0
|.333
|4