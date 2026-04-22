ＤｅＮＡ vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 阪神
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神3勝-ＤｅＮＡ2勝（4/21 阪神9-16ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/2 ＤｅＮＡ3-4阪神 (阪神)、4/1 ＤｅＮＡ4-1阪神 (ＤｅＮＡ)、3/31 ＤｅＮＡ1-4阪神 (阪神)、10/17 ＤｅＮＡ0-4阪神 (阪神)）
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|20
|14
|6
|0
|.700
|-
|2
|阪神
|21
|14
|7
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|20
|11
|9
|0
|.550
|3
|4
|DeNA
|19
|9
|10
|0
|.474
|4
|5
|広島
|18
|7
|11
|0
|.389
|6
|6
|中日
|20
|4
|16
|0
|.200
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|1
|オリックス
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|3
|楽天
|21
|11
|9
|1
|.550
|0
|4
|日本ハム
|21
|10
|11
|0
|.476
|2
|5
|西武
|22
|9
|12
|1
|.429
|3
|6
|ロッテ
|22
|9
|13
|0
|.409
|3