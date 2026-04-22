毎日のコーディネート、足元はつい無難になりがちではありませんか？そんなあなたに朗報です！イオン限定で登場する「ニルマータ×UMBROコラボソックス」は、まさにおしゃれの救世主。この記事では、スタイリスト熊谷隆志氏監修のニルマータとUMBROが融合した、全48種類のソックスで叶える最新スポーツMIXスタイルを徹底解説します。足元から始まる新しい自分を発見しませんか？

足元に個性を！NIRMATA×UMBROコラボソックスで叶える最新スポーツMIXスタイル

春夏の足元、どうせならちょっと冒険してみませんか？ イオンのオリジナルブランド「NIRMATA（ニルマータ）」と、フットボールシーンを牽引する英国ブランド「UMBRO（アンブロ）」がまさかのタッグ。この異色コラボから生まれたソックスが、2026年4月23日（木）からイオン限定で登場します。

私がこの情報に触れてまず感じたのは、「これはただの靴下じゃないぞ！」というワクワク感。普段のスポーツミックススタイルはもちろん、きれいめコーデの外しとしても活躍しそうな予感でいっぱいです。

ファッション性と機能性の融合：スタイリスト監修のこだわりデザイン

このコラボソックスの最大の特徴は、なんといってもその 「スタイリッシュなスポーツスタイル」 。サッカーシャツのような光沢感のある素材が使われているというから驚きです。単なるコットンソックスとは一線を画す、ツヤ感と洗練された雰囲気が漂います。

NIRMATAといえば、トップスタイリストの熊谷隆志氏が手掛けるブランドで、「自分が本当に好きなもの」をテーマに色と柄で個性を表現しています。一方UMBROは、長年にわたりフットボールウェアの最先端を走り続けてきた老舗。この両者のDNAが融合したソックスは、まさに 「ファッション性と機能性の融合」 と言えるでしょう。

足元を彩るカラーは、ベーシックなシロやクロから、コーディネートのアクセントになるアカ、ピンク、コイミドリ、コイアオなど、豊富なバリエーションが魅力。これだけ揃っていると、色違いで何足も欲しくなってしまいますよね。

48種類の豊富なバリエーションで「好き」を見つける

今回登場するソックスは、デザインのバリエーションも実に豊富です。レディス・メンズ合わせて計48種類ものラインナップがあり、あなたの「好き」がきっと見つかるはず。

まずは、こちらの鮮やかなソックスたちをご覧ください。 ▲レディス 波刺繡 クルー丈（シロ・アカ・ピンク・クロ）

私が特に注目したのは、両ブランドのロゴがさりげなく、しかし存在感を放つようにデザインされている点です。例えば「波刺繡」や「ビッグロゴ」のデザインは、シンプルながらもスポーツブランドらしい躍動感を感じさせます。

さらに、幾何学的な「ストライプ」や「チェッカー」柄は、足元にモダンな遊び心をプラス。ショート丈やスニーカー丈といった様々な丈感があるので、合わせるシューズやボトムスによって印象をガラリと変えられるのも嬉しいポイントです。

▲メンズ チェッカー ショート丈（シロ・コイミドリ・コイアオ・クロ）

この光沢感のある素材と、UMBROのロゴが組み合わさることで、まるでサッカー選手が履いているような、それでいて街中でもおしゃれに映える唯一無二の存在感を放っています。

複数買いがお得！驚きの価格設定とサイズ展開

これだけこだわりの詰まったデザインと品質でありながら、価格設定も非常に魅力的です。

この「3足よりどり」は、まさにコスパ最強の買い方と言えるでしょう！ 1足あたりで計算すると約427円（税込約469円）と、単品で購入するよりもお得に。これなら、色違いやデザイン違いを複数組み合わせて、その日の気分やコーディネートに合わせて楽しむことができます。

と、幅広いサイズ展開があるのも嬉しい点ですね。

2026年4月23日発売！購入方法と関連情報

この特別なコラボソックスは、2026年4月23日（木） から以下の場所で手に入れることができます。

全国のイオン、イオンスタイル約210店舗（※店舗により品揃えが異なる場合があります）

イオンスタイルオンライン

イオン限定販売なので、気になる方はお近くの店舗へ足を運んでみてください。オンラインストアなら、自宅でじっくり選びながら購入できますよ。

NIRMATAのブランドに関する最新情報やスタイリングのヒントは、ぜひ公式SNSもチェックしてみてくださいね！

あなたの足元から始まる新しいファッション

イオンとNIRMATA、そしてUMBRO。それぞれの個性が光るコラボソックスは、足元からあなたらしいスタイルを表現するのにぴったりのアイテムです。スタイリッシュな素材感、豊富なカラーとデザイン、そして何より手に取りやすい価格帯。

普段のファッションにちょっとしたスパイスを加えたい方、スポーツミックスを楽しみたい方、そして「自分が本当に好きなもの」を身につけたい方。ぜひこの機会に、NIRMATAとUMBROのコラボソックスを試してみてはいかがでしょうか？ きっと、あなたの足元から新しいファッションの扉が開くはずです！

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NIRMATAブランド公式サイト

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NIRMATA公式Instagram

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