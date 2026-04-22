西武 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs ソフトバンク
  • 開催球場：ベルーナドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク2勝-西武3勝（4/21 ソフトバンク4-6西武 (西武)、4/9 西武0-2ソフトバンク (ソフトバンク)、4/8 西武2-1ソフトバンク (西武)、4/7 西武8-6ソフトバンク (西武)、9/28 ソフトバンク4-1西武 (ソフトバンク)）

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 20 14 6 0 .700 -
2 阪神 21 14 7 0 .667 0
3 巨人 20 11 9 0 .550 3
4 DeNA 19 9 10 0 .474 4
5 広島 18 7 11 0 .389 6
6 中日 20 4 16 0 .200 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 21 12 9 0 .571 -
1 オリックス 21 12 9 0 .571 -
3 楽天 21 11 9 1 .550 0
4 日本ハム 21 10 11 0 .476 2
5 西武 22 9 12 1 .429 3
6 ロッテ 22 9 13 0 .409 3