広島 vs ヤクルトの試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs ヤクルト
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト4勝-広島1勝（4/21 ヤクルト1-2広島 (広島)、4/2 広島1-2ヤクルト (ヤクルト)、3/31 広島3-8ヤクルト (ヤクルト)、10/4 ヤクルト3-1広島 (ヤクルト)、10/3 ヤクルト6-1広島 (ヤクルト)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 20 14 6 0 .700 -
2 阪神 21 14 7 0 .667 0
3 巨人 20 11 9 0 .550 3
4 DeNA 19 9 10 0 .474 4
5 広島 18 7 11 0 .389 6
6 中日 20 4 16 0 .200 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 21 12 9 0 .571 -
1 オリックス 21 12 9 0 .571 -
3 楽天 21 11 9 1 .550 0
4 日本ハム 21 10 11 0 .476 2
5 西武 22 9 12 1 .429 3
6 ロッテ 22 9 13 0 .409 3