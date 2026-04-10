荒巻勇仁、パーソナルで純度の高い新シングル「花溜まり」リリース

荒巻勇仁が、新シングル「花溜まり」を4月15日（水）にリリースすることを発表した。

「花溜まり」は、これまでの活動を経て見えてきた自身の感情や景色を丁寧に掬い上げた、2026年最初のリリースとなる楽曲。ハイパーポップの音像を感じさせる現代的なサウンドを取り入れながらも、荒巻勇仁ならではの繊細な言葉とメロディの世界観をブレンドし、新たな表現へと昇華された作品となっている。

作詞・作曲はもちろん、編曲からジャケット制作に至るまで、作品に関わるすべてのクリエイティブを本人が手がけており、よりパーソナルで純度の高い表現が形になっているとのこと。楽曲では、理想と現実の間で揺れ動く感情や、自身の未熟さ・葛藤を抱えながらも、それでも前へ進もうとする内面的な熱が描かれており、静かな情熱が胸に残る一曲に仕上がっている。

＜リリース情報＞

荒巻勇仁

「花溜まり」

2026年4月15日（水）リリース

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