バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「【抽選販売】LUFFY's NBA HOUSE JAPAN -LOGOTYPE-（会場受取）」(1,320円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2026年4月10日(金)12時～2026年4月15日(水)23時の期間、抽選受付が行われ、2026年4月中旬当選発表。
NBAが主催するファンイベント「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」日本初開催を記念した「LUFFY's」が登場。
本商品は2026/4/25～26開催の「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」内バンダイブース受け取り商品で、通常発送不可商品。
「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」イベントへの入場は事前登録が必要。現地で受け取らなかった場合、会期終了から順次注文はキャンセルとなる。
なお、本商品の受注は4月24日よりプレミアムバンダイにて別途実施される。
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