阪神 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 中日
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神3勝-中日2勝（9/28 阪神4-2中日 (阪神)、9/27 阪神5-3中日 (阪神)、9/26 阪神2-6中日 (中日)、9/15 阪神2-6中日 (中日)、9/14 阪神1-0中日 (阪神)）
  • 阪神スタメン：1(中)近本　光司、2(二)中野　拓夢、3(右)森下　翔太、4(三)佐藤　輝明、5(一)大山　悠輔、6(遊)木浪　聖也、7(捕)坂本　誠志郎、8(左)髙寺　望夢、9(投)村上　頌樹
  • 中日スタメン：1(三)福永　裕基、2(二)田中　幹也、3(右)Ｊ・ボスラー、4(左)細川　成也、5(一)高橋　周平、6(中)花田　旭、7(遊)村松　開人、8(捕)木下　拓哉、9(投)柳　裕也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4