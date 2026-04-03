フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、美容師になることを夢みて上京した二十歳の新人たちの奮闘を追った「上京物語2026 前編～新人美容師 二十歳の迷い～」を、5日に放送。美容師という道を選んだ若者たちが、現実の厳しさに揺れながら、それでも前に進もうとする姿が映し出される。

ロイさん

東京・多摩市にある美容室「ELEN」には毎年、全国から美容師を目指す若者たちが集まってくる。2025年春に入社した新人7人のうち6人が地方からの上京組だ。

その中で、ひときわ前向きなのが高知県出身のかのんさん。メインのアシスタント業務をこなしながら、自ら担当できるヘアカラーのモデルを積極的に集め、店の売り上げに貢献している。口コミに寄せられた言葉一つ一つに返信する姿勢も評価が高い。

一方、唯一の男性、富山県出身のロイさん。中学・高校時代はサッカーで活躍し、地元では友人も多い人気者。都会への憧れを抱いて就職したものの、都心の喧騒とは無縁の暮らしと仕事ばかりの単調な日々、そして将来への迷いの中で、美容師として生きていく思いが大きく揺らいでいく。

同期たちが閉店後も店に居残ってスタイリストになるための腕を磨いている中、練習に身が入らないロイさん。そんな中で迎えたヘアカットの実技テストだが、ロイさんは一人、テストを受けることなく、店を出て行ってしまう…。

それぞれの思いを抱え、地方から上京してきた若者たち。駆け出したばかりの夢と揺れ動く心を、ME:I・MOMONAのナレーションで追っていく。

かのんさん

(C)フジテレビ