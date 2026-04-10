アサヒ飲料は、十六茶ブランドの新キャンペーン「日本全国16チャーーージ祭り!!」を2026年4月7日から展開。これに先駆け、CMソングを担当するアーティスト・あのさんを迎えた発表会が開催された。

「日本全国16チャーーージ祭り!!」は、全国8か所の祭りや花火大会とタイアップする企画。お祭り当日に会場でアサヒ十六茶を配布するほか、各祭りの観覧席が当たる消費者キャンペーンも2026年4月7日から開始する。東北・青森ねぶた祭や四国・徳島阿波おどりなど、夏を代表する祭りが名を連ねる。

アサヒ飲料株式会社のマーケティング一部長を務める高橋 徹氏は、昨年2025年に展開した『日本全国16Cha差し入れ大作戦』が消費者から好評を得たことを受け、「今年はさらに進化した形で、全国のお客様に十六茶チャージをお届けしたい」と語った。現在、十六茶はブレンド茶市場のブランド別販売本数No.1を獲得しており、“渇いたカラダに16チャージ！”のメッセージをさらに浸透させていく方針だ。

発表会には、2025年よりCMソングを担当する、あのさんが登壇。十六茶との思い出を問われると、「昨年の武道館公演後、スタッフが十六茶で鏡割りを用意してくれて、公演後に最初に口にした飲み物が十六茶だった」と明かした。夏のお祭りについては「花火大会に浴衣で行って、でかいイカを豪快に食べたい」と笑顔で語り、会場を沸かせた。

発表会後半では、全国8か所の祭り代表者が登壇し、あのさんが各地の祭りにまつわるクイズに挑戦。8問中5問を正解し、計10本の十六茶を獲得した。

テレビ広告は2026年4月7日より放映開始。あのさんが歌う楽曲を軸に、キャンペーン告知も順次展開していく予定だ。