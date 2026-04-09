DYGL、3カ月連続シングル第2弾「NRG」配信リリース

DYGLが 3カ月連続シングルの第2弾となる楽曲「NRG」を4月15日に配信リリースすることを発表した。

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前作「All Tomorrows」で放たれた疾走感と鋭い衝動はそのままに、畳み掛けるリズムとギターリフ。張り詰めていた緊張が一気にほどけダイナミックに広がる、NEW DYGLの今を示すポスト・ガレージパンクとなっている。

＜リリース情報＞

DYGL

「NRG」

2026年4月15日リリース

https://dayglo.lnk.to/nrg

＜ライブ情報＞

DYGL presents "Crossing 2026"

2026年4月13日（月）沖縄｜桜坂セントラル

GUEST : Texas 3000

OPEN 18:30 / START 19:00

お問合せ: セントラル 098-861-8505

2026年4月17日（金）大阪｜UMEDA CLUB QUATTRO

GUEST : テレビ大陸音頭

OPEN 18:00 / START 19:00

お問合せ : SMASH WEST 06-6535-5569

2026年4月18日（土）愛知｜NAGOYA CLUB QUATTRO

GUEST : ZAZEN BOYS

OPEN 17:00 / START 18:00

お問合せ : JAILHOUSE 052-936-6041

2026年4月23日（木）東京｜SHIBUYA CLUB QUATTRO ★SOLD OUT!

GUEST : kanekoayano

OPEN 18:00 / START 19:00

お問合せ: SMASH 03-3444-6751

"Crossing 2026 After Party"

2026年5月5日（火/祝）東京｜下北沢 BASEMENTBAR & THREE

OPEN 15:30 / START 16:00

DYGL

DOGO

Gliiico

Luby Sparks

Modern Jazz War

Nag Ar Juna

Tocago

SAGOSAID

etc...

DJ : SPOT / 村田タケル / POP Help the Grrrl / sugar & spice

DYGL official web ｜https://dayglotheband.com/