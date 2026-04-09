DYGL、3カ月連続シングル第2弾「NRG」配信リリース

DYGLが 3カ月連続シングルの第2弾となる楽曲「NRG」を4月15日に配信リリースすることを発表した。
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前作「All Tomorrows」で放たれた疾走感と鋭い衝動はそのままに、畳み掛けるリズムとギターリフ。張り詰めていた緊張が一気にほどけダイナミックに広がる、NEW DYGLの今を示すポスト・ガレージパンクとなっている。
＜リリース情報＞
DYGL
「NRG」
2026年4月15日リリース
＜ライブ情報＞
DYGL presents "Crossing 2026"
2026年4月13日（月）沖縄｜桜坂セントラル
GUEST : Texas 3000
OPEN 18:30 / START 19:00
お問合せ: セントラル 098-861-8505
2026年4月17日（金）大阪｜UMEDA CLUB QUATTRO
GUEST : テレビ大陸音頭
OPEN 18:00 / START 19:00
お問合せ : SMASH WEST 06-6535-5569
2026年4月18日（土）愛知｜NAGOYA CLUB QUATTRO
GUEST : ZAZEN BOYS
OPEN 17:00 / START 18:00
お問合せ : JAILHOUSE 052-936-6041
2026年4月23日（木）東京｜SHIBUYA CLUB QUATTRO ★SOLD OUT!
GUEST : kanekoayano
OPEN 18:00 / START 19:00
お問合せ: SMASH 03-3444-6751
"Crossing 2026 After Party"
2026年5月5日（火/祝）東京｜下北沢 BASEMENTBAR & THREE
OPEN 15:30 / START 16:00
DYGL
DOGO
Gliiico
Luby Sparks
Modern Jazz War
Nag Ar Juna
Tocago
SAGOSAID
etc...
DJ : SPOT / 村田タケル / POP Help the Grrrl / sugar & spice
DYGL official web ｜https://dayglotheband.com/