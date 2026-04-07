セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、棒付きのひとくち商品として楽しめる「3Dフルーツポップス」(537.84円)を、全国のセブン‐イレブンにて先行発売する。
「3Dアイス」は立体的な形が特長のフルーツアイスで、SNSでも映える見た目が話題となったもの。同商品は、昨年12月の発売時に支持を集めた「3Dアイス」を、フルーツをかたどった立体的な形状はそのままに、ひとくちサイズにした商品。
マンゴー、もも、ぶどう、いちごの4種のフレーバーを詰め合わせたアソートとして展開する。
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